جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

مرسيدس تتخلى عن خدعة قانونية في الجناح الأمامي وسط سعيها لمزيد من التحديثات

ستتخلى مرسيدس عن أحد العناصر من جناح سيارتها الأمامي في الفورمولا واحد، وسط سعيها لبدء التطوير في اتجاه جديد لمعالجة مشاكلها في موسم 2024.

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو15

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

أثارت الشركة الألمانية الدهشة في بداية الموسم مع تصميم الجناح الأمامي لسيارتها الجديدة دبليو15 الذي ضمّ قسماً علوياً بشريط رفيع من ألياف الكربون.

مع هذا الشريط الذي يخفي العنصر الخلفي للجناح تحته، تأكدت مرسيدس من أن السيارة تتوافق تماماً مع الفقرة 3.9.1إي من اللوائح التقنية للفورمولا 1 التي تنص على: "باستثناء القسم الخلفي المغلق، يجب ألا تكون النقطة الخلفية لكل قسم مغلق مرئية عند النظر إليها من الأعلى."

كما هو موضح أدناه في النسخة التي واصل لويس هاميلتون استخدامها في موناكو، كانت الفكرة من الجناح الأمامي هي تقليل السحب وتحسين تدفق الهواء في مقدمة السيارة لتحسين خصائص توليد الارتكازية لمنطقة الأرضية الهامة.

اقرأ أيضاً:

ولكن بعد فهم الفريق لنقاط ضعف سيارته، توصل الفريق إلى أنه بحاجة إلى متابعة اتجاه تصميم مختلف لسيارته.

وبالتالي تريد مرسيدس تصميم جناح أمامي جديد على أمل تحقيق توازن أفضل للسيارة ضمن جميع السرعات. 

وقد استخدم جورج راسل هذا التصميم الجديد في موناكو.

وكان الجناح قد خُطط له في الأصل لجائزة إسبانيا الكبرى، قبل أن يتم تقديمه إلى كندا - ثم تم بذل جهد إضافي لتجهيز تصميم واحد منه في موناكو، استعمله راسل.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق مكلارين: مشاكل الملصقات الدعائية في موناكو "غير مقبولة"
المقال التالي مكلارين تصر أن بمقدورها الفوز في موناكو من دون البول بوزيشن الحاسم هناك

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
مرسيدس
More from
مرسيدس
مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو

مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو
لوكلير يبسط هيمنته على التجارب الحرة الثالثة في موناكو 

لوكلير يبسط هيمنته على التجارب الحرة الثالثة في موناكو 

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
لوكلير يبسط هيمنته على التجارب الحرة الثالثة في موناكو 
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو

غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو
مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو

مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو
ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي

ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي
فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا

فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط