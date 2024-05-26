مرسيدس تتخلى عن خدعة قانونية في الجناح الأمامي وسط سعيها لمزيد من التحديثات
ستتخلى مرسيدس عن أحد العناصر من جناح سيارتها الأمامي في الفورمولا واحد، وسط سعيها لبدء التطوير في اتجاه جديد لمعالجة مشاكلها في موسم 2024.
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
أثارت الشركة الألمانية الدهشة في بداية الموسم مع تصميم الجناح الأمامي لسيارتها الجديدة دبليو15 الذي ضمّ قسماً علوياً بشريط رفيع من ألياف الكربون.
مع هذا الشريط الذي يخفي العنصر الخلفي للجناح تحته، تأكدت مرسيدس من أن السيارة تتوافق تماماً مع الفقرة 3.9.1إي من اللوائح التقنية للفورمولا 1 التي تنص على: "باستثناء القسم الخلفي المغلق، يجب ألا تكون النقطة الخلفية لكل قسم مغلق مرئية عند النظر إليها من الأعلى."
كما هو موضح أدناه في النسخة التي واصل لويس هاميلتون استخدامها في موناكو، كانت الفكرة من الجناح الأمامي هي تقليل السحب وتحسين تدفق الهواء في مقدمة السيارة لتحسين خصائص توليد الارتكازية لمنطقة الأرضية الهامة.
ولكن بعد فهم الفريق لنقاط ضعف سيارته، توصل الفريق إلى أنه بحاجة إلى متابعة اتجاه تصميم مختلف لسيارته.
وبالتالي تريد مرسيدس تصميم جناح أمامي جديد على أمل تحقيق توازن أفضل للسيارة ضمن جميع السرعات.
وقد استخدم جورج راسل هذا التصميم الجديد في موناكو.
وكان الجناح قد خُطط له في الأصل لجائزة إسبانيا الكبرى، قبل أن يتم تقديمه إلى كندا - ثم تم بذل جهد إضافي لتجهيز تصميم واحد منه في موناكو، استعمله راسل.
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