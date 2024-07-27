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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

مرسيدس تتخلى عن الأرضيّة الجديدة بعد معاناتها في التجارب الحرّة في سبا

عادت مرسيدس لاستخدام الخصائص القديمة لأرضيّتها لبقيّة عطلة نهاية أسبوع جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1.

تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

تخلّت مرسيدس عن أرضيّتها الجديدة لبقيّة هذه الجولة في بلجيكا على إثر الشكوك حول تأديتها خلال تجارب الجمعة.

وكانت الحظيرة الألمانيّة قد حظيت بيومٍ افتتاحي مخيّبٍ انتهى بتواجد جورج راسل ولويس هاميلتون على بُعد أكثر من ثانية عن الصدارة.

وبالرغم من تحقيق الفريق لبعض التحسّن على صعيد الإعدادات مع تقدّم اليوم، بقي الفريق متفاجئًا من خسارة 0.9 ثانية على الخطوط المستقيمة في سباق بالمقارنة مع منافسيه.

وكان الفريق قد وصل إلى بلجيكا ببعض الثقة، على إثر تأدياته القويّة في حلبة سيلفرستون عالية السرعة المشابهة لسبا، حيث كان يعتقد بأنّه سيكون قادرًا على مواصلة ذات المستوى.

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لكنّ وتيرة الجمعة المخيّبة تسبّبت في نقاشٍ حول جدوى التحديثات نهاية هذا الأسبوع وإذا ما كانت السبب وراء معاناة الفريق.

وبعد العمل في مقرّ الفريق مساء الجمعة وأعمال المحاكاة في المصنع، وعدم تقديم جميعها لخلاصة واضحة بشأن الأرضيّة الجديدة، اختار الفريق العودة إلى الخصائص القديمة بدءًا من صباح السبت.

كما ازداد ذلك القرار سهولة نتيجة الاحتماليّة الكبيرة لتهاطل الأمطار، وهو ما يعني حاجة السائقين للتمتّع بأعلى مستويات الثقة، كما أنّ خطر الحوادث يزداد، وهو ما قد يُصعّب مهمّة الفريق على صعيد توافر قطع الغيار.

وفي حين أنّ الفريق عاد إلى الخصائص القديمة الآن، فإنّه سيُمضي جزءًا من الفترة الصيفيّة قبل السباق المقبل في تقييم إن كانت معاناة الجمعة نتيجة الأرضيّة الجديدة أو أمرٍ آخر.

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