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مرسيدس تتخذ إجراءات جديدة لتفادي تكرار خطأ دخول خط الحظائر المغلق في سبا

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مرسيدس تتخذ إجراءات جديدة لتفادي تكرار خطأ دخول خط الحظائر المغلق في سبا

اتخذ فريق مرسيدس إجراءاتٍ جديدة لضمان عدم تكرار خطأ دخول خط الحظائر المغلق، الأمر الذي كلف لويس هاميلتون صدارة السباق في مونزا، حيث تلقى عقوبة نتيجة لذلك.

دخل هاميلتون خط الحظائر المغلق في سبا ولم ينتبه إلى إشارة منع الدخول، وذلك بعد دخول سيارة الأمان إلى الحلبة لسحب سيارة كيفن ماغنوسن والتي توقفت بين المنعطف الأخير ومدخل خط الحظائر.

وتم إغلاق الخط بعد 11 ثانية من دخول سيارة الأمان، لكن فريق مرسيدس لم ينتبه لذلك، ودخل هاميلتون، ليتلقى عقوبة التوقف 10 ثوانٍ في وقفة الصيانة ويخسر صدارة السباق نتيجة لذلك.

وطوّرت مرسيدس برمجية جديدة ستضمن تنبيه المهندسين حيال إغلاق خط الحظائر.

حيث قال جايمس فاولز رئيس قسم الاستراتيجيات لدى مرسيدس ضمن فيديو نشرته مرسيدس: "فيما يتعلق بما حصل، كانت هناك معلومتان اثنتان أشارتا إلى إغلاق مدخل خط الحظائر".

وأكمل: "الأولى كانت الألواح حول المسار التي تحمل إشارة التقاطع عليها، تقاطع أحمر يشير إلى ذلك، وعندما يرى السائق ذلك عليه بطبيعة الحال تفادي الدخول".

وتابع: "المعلومة الثانية كانت شاشات التلفزة أمامنا. من بينها ما يدعى بالشاشة الثالثة وتحتوي عدداً من الرسائل التي ترسلها ’فيا’. من بينها تنبيه لإغلاق خط الحظائر".

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واعترف فاولز أنه ومع أفراد الطاقم كانوا يركزون على إتمام وقفة الصيانة، ما كان يعني عدم رؤيتهم لذاك التنبيه.

لكن مرسيدس تنبّهت في الوقت الكافي لتخبر فالتيري بوتاس بالبقاء على المسار. حيث شدد فاولز على أن الفرق الأخرى لم تنتبه بدورها وبالسرعة الكافية للتنبيه، لكن وبسبب أن سياراتها كانت متأخرة أكثر من المتصدر، تمكنت من تنبيه سائقيها بالوقت المناسب.

وأشار فاولز إلى أن الفريق لا يلقي باللوم على هاميلتون لعدم انتباهه لتلك العلامات.

فقال: "لقد كان يدخل ’بارابوليكا’ حينها، بالسرعة الكاملة".

وأكمل: "تركيز السائق محصور في السيطرة على السيارة، وفي تلك المرحلة كان يحاول موازنة موقعه تحضيراً للتوقف مع خبر دخول سيارة الأمان، لأننا كنا بالفعل قد استدعيناه لوقفة الصيانة".

وتابع: "كان هناك الكثير يجري من حوله، ولم يكن بالضرورة ينظر باتجاه الإشارتين الموجودتين إلى الجهة البعيدة اليسرى من المسار".

واختتم: "لذا، من وجهة نظره، من الصعب جداً الانتباه لها، والمسألة كلها لم تتجاوز ثواني معدودة".

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