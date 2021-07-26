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مرسيدس تتحضّر لعودة ريد بُل "الجريحة" في المجر

تتحضّر مرسيدس لعودة غريمتها على لقب الفورمولا واحد ريد بُل ضمن جائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الجاري بعد "جراح" هزيمتها في سيلفرستون.

مرسيدس تتحضّر لعودة ريد بُل "الجريحة" في المجر

وضعت مرسيدس حدًا لانتصارات ريد بُل الخمسة المتتالية في سيلفرستون بعد أن تجاوز لويس هاميلتون عقوبة الثواني العشر ليُحقّق انتصاره الثامن على أرضه وأمام جماهيره.

وعُوقب هاميلتون لقاء الحادث الذي جمعه بماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في اللفّة الأولى عند منعطف كوبس والذي نتج عنه اصطدام الهولندي بالحاجز المقابل بقوّة 51 جي.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع تحسّنًا في أداء مرسيدس بعد هزيمتيها في النمسا، حيث تأهّل هاميلتون أوّلًا في تصفيات الجمعة وحلّ ثانيًا في السباق القصير.

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لكنّ أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في صفوف مرسيدس شعر بأنّه سيكون من "السخف" أن يتوجّه فريقه إلى المجر متوقّعًا تكرار ذات أدائه في سيلفرستون، مُرجّحًا ردّ ريد بُل على حلبة هنغارورينغ.

وقال حيال ذلك: "كانت هذه من بين أفضل حلباتنا لذا سيكون من السخف أن نعتقد بأنّ بوسعنا التوجّه إلى المجر وتقديم ذات مستوى الأداء".

وأضاف: "ستكون ريد بُل جيّدة على حلبة عالية الارتكازيّة، ولنكون صادقين فإنّهم جيّدون على جميع أنواع الحلبات، وسيكونون مجروحين قليلًا بعد ما حدث في بريطانيا".

وأكمل: "لذا أنا متأكّدٌ من أنّهم سيعودون أكثر قوّة".

وكانت عطلة نهاية أسبوع بريطانيا قد شهدت تحقيق مرسيدس لتقدّم كبير في البطولتَين وذلك بعد اقتصار ريد بُل على ثلاث نقاطٍ نتيجة فوز فيرشتابن بالسباق القصير.

في المقابل أصبح هاميلتون على بُعد 8 نقاطٍ فقط عن فيرشتابن في ترتيب بطولة السائقين، بينما تتواجد مرسيدس على بُعد 4 نقاطٍ فقط عن ريد بُل في ترتيب بطولة الصانعين.

وشعر شوفلين أنّ مرسيدس ستحصل على دفعة معنويّة كبيرة لو دخلت العطلة الصيفيّة متصدّرة للبطولتَين، وذلك بعد تأخّرها خلف ريد بُل منذ موناكو.

وقال حيال ذلك: "نحن في منتصف الموسم تقريبًا، هناك فوارق طفيفة على صعيد النقاط، وسنبذل كلّ ما في وسعنا الآن لمحاولة التقدّم".

وأكمل: "لو نجحنا في دخول العطلة الصيفيّة ونحن في الصدارة فسيكون ذلك مدهشًا. سيكون ذلك هدفنا على الأرجح، لكنّه هدفٌ صعب".

وأردف: "لكنّنا أظهرنا في سيلفرستون أنّ كلّ شيء ممكن. عليك المواصلة ومحاولة التحسّن".

واختتم بالقول: "من الصعب التغلّب عليهم، لكن أعتقد بأنّنا فريقٌ قوي وسنبذل كلّ ما في وسعنا لمحاولة الفوز".

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