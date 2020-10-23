مرسيدس تتّجه للتسابق من دون نظام "داس" ضمن جائزة البرتغال الكبرى

يُعدّل نظام التوجيه مزدوج المحور "داس" زاوية ميلان الإطارَين الأماميين عند سحب السائق مقوده أو دفعه إلى الأمام.

ولا يُستخدم النظام في كلّ لفّة، لكنّه ساعد مرسيدس في ظروفٍ معيّنة هذا الموسم، كونه يُساعد على رفع حرارة الإطارات سريعًا خلال نهاية فترات سيارة الأمان.

وكانت مرسيدس الفريق الوحيد الذي يستخدمه، ومن أجل منع انطلاق سباق تطوير بين الفرق، قرّرت "فيا" حظره بدءًا من العام المقبل.

وسيُجبر الحظر فريق مرسيدس على تعديل نظام توجيهه لموسم 2021، ويبدو أنّ الصانع الألمانيّ بدأ ببذل جهودٍ مبكّرة لفهم تأثيرات تلك التعديلات.

وكما تُظهر صورنا الحصريّة، فإنّ نظام التوجيه الذي جهّزه الفريق على السيارة يتضمّن حلًا طبيعيًا مثل ذلك الذي استخدمه في 2019.

وتخلّت مرسيدس من خلال ذلك بشكلٍ مؤقّت على قدرة تعديل الزاوية التي عادة ما يُوفّرها نظام "داس".

ولا يزال من غير الواضح إن كان التخلّي عن النظام سيقتصر على اليوم الافتتاحيّ، أم أنّه سيمتدّ حتّى كامل عطلة نهاية الأسبوع.

لكن من خلال تقييم الفريق لتأثير ذلك الآن، فإنّه سيحصل على وقتٍ كافٍ للاستجابة لأيّ سلوكٍ سلبي لم يكن متوقّعًا.

وكان لويس هاميلتون قد أشاد يوم الخميس بالعمل الرائع الذي قام به فريقه من أجل استحداث نظام "داس" في الفورمولا واحد، قائلًا بأنّ فريقه سيجد حلولًا "عبقريّة" في المستقبل.

وقال حيال ذلك: "هناك الكثير من الوجهات التي دفعت أنا وفالتيري بوتاس السيارة نحوها على مدار هذه الأعوام الأخيرة وقد بدأت تؤتي ثمارها، وهناك أشياء لنقل أنّ الفريق حلم بها، مثل نظام داس".

واختتم بالقول: "بالطبع لن يكون متاحًا في العام المقبل، ولا بأس بذلك، سنجد شيئًا آخر، سيقدّم أحد العباقرة فكرة رائعة أخرى لدفع الفريق إلى الأمام".