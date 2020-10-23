فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
02 ساعات
:
14 دقيقة
:
55 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس تتّجه للتسابق من دون نظام "داس" ضمن جائزة البرتغال الكبرى

المشاركات
التعليقات
مرسيدس تتّجه للتسابق من دون نظام "داس" ضمن جائزة البرتغال الكبرى

تسعى مرسديس لاختبار أداء سيارتها من دون نظام "داس" خلال التجارب الحرّة لجائزة البرتغال الكبرى، وذلك ضمن عمليّة دراسة وتعلّمٍ للموسم المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد.

يُعدّل نظام التوجيه مزدوج المحور "داس" زاوية ميلان الإطارَين الأماميين عند سحب السائق مقوده أو دفعه إلى الأمام.

ولا يُستخدم النظام في كلّ لفّة، لكنّه ساعد مرسيدس في ظروفٍ معيّنة هذا الموسم، كونه يُساعد على رفع حرارة الإطارات سريعًا خلال نهاية فترات سيارة الأمان.

وكانت مرسيدس الفريق الوحيد الذي يستخدمه، ومن أجل منع انطلاق سباق تطوير بين الفرق، قرّرت "فيا" حظره بدءًا من العام المقبل.

وسيُجبر الحظر فريق مرسيدس على تعديل نظام توجيهه لموسم 2021، ويبدو أنّ الصانع الألمانيّ بدأ ببذل جهودٍ مبكّرة لفهم تأثيرات تلك التعديلات.

وكما تُظهر صورنا الحصريّة، فإنّ نظام التوجيه الذي جهّزه الفريق على السيارة يتضمّن حلًا طبيعيًا مثل ذلك الذي استخدمه في 2019.

وتخلّت مرسيدس من خلال ذلك بشكلٍ مؤقّت على قدرة تعديل الزاوية التي عادة ما يُوفّرها نظام "داس".

ولا يزال من غير الواضح إن كان التخلّي عن النظام سيقتصر على اليوم الافتتاحيّ، أم أنّه سيمتدّ حتّى كامل عطلة نهاية الأسبوع.

لكن من خلال تقييم الفريق لتأثير ذلك الآن، فإنّه سيحصل على وقتٍ كافٍ للاستجابة لأيّ سلوكٍ سلبي لم يكن متوقّعًا.

اقرأ أيضاً:

وكان لويس هاميلتون قد أشاد يوم الخميس بالعمل الرائع الذي قام به فريقه من أجل استحداث نظام "داس" في الفورمولا واحد، قائلًا بأنّ فريقه سيجد حلولًا "عبقريّة" في المستقبل.

وقال حيال ذلك: "هناك الكثير من الوجهات التي دفعت أنا وفالتيري بوتاس السيارة نحوها على مدار هذه الأعوام الأخيرة وقد بدأت تؤتي ثمارها، وهناك أشياء لنقل أنّ الفريق حلم بها، مثل نظام داس".

واختتم بالقول: "بالطبع لن يكون متاحًا في العام المقبل، ولا بأس بذلك، سنجد شيئًا آخر، سيقدّم أحد العباقرة فكرة رائعة أخرى لدفع الفريق إلى الأمام".

اقرأ أيضاً:

مرسيدس تُجري تغييرات على وحدة طاقة بوتاس إثر عطل سباق نوربورغرينغ

المقال السابق

مرسيدس تُجري تغييرات على وحدة طاقة بوتاس إثر عطل سباق نوربورغرينغ
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020

مرسيدس تُجري تغييرات على وحدة طاقة بوتاس إثر عطل سباق نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تُجري تغييرات على وحدة طاقة بوتاس إثر عطل سباق نوربورغرينغ

فيراري ستُقدّم المزيد من التحديثات في البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري ستُقدّم المزيد من التحديثات في البرتغال

فيتيل عازم على إنهاء موسمه الأخير الصعب مع فيراري "بكرامة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل عازم على إنهاء موسمه الأخير الصعب مع فيراري "بكرامة"

غروجان تفاجأ من تغيير هاس لكلا سائقيها "لأسباب مالية"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان تفاجأ من تغيير هاس لكلا سائقيها "لأسباب مالية"

رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين

أحدث الأخبار

مرسيدس تتّجه للتسابق من دون نظام "داس" ضمن جائزة البرتغال الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تتّجه للتسابق من دون نظام "داس" ضمن جائزة البرتغال الكبرى

مرسيدس تُجري تغييرات على وحدة طاقة بوتاس إثر عطل سباق نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تُجري تغييرات على وحدة طاقة بوتاس إثر عطل سباق نوربورغرينغ

فيرشتابن: استراتيجيّة البحث والتطوير في مرسيدس لن تعمل في ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: استراتيجيّة البحث والتطوير في مرسيدس لن تعمل في ريد بُل

فيتيل عازم على إنهاء موسمه الأخير الصعب مع فيراري "بكرامة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل عازم على إنهاء موسمه الأخير الصعب مع فيراري "بكرامة"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020

2
فورمولا 1

مرسيدس تُجري تغييرات على وحدة طاقة بوتاس إثر عطل سباق نوربورغرينغ

3
فورمولا 1

فيراري ستُقدّم المزيد من التحديثات في البرتغال

4
فورمولا 1

فيتيل عازم على إنهاء موسمه الأخير الصعب مع فيراري "بكرامة"

5
فورمولا 1

غروجان تفاجأ من تغيير هاس لكلا سائقيها "لأسباب مالية"

أحدث الأخبار

مرسيدس تتّجه للتسابق من دون نظام "داس" ضمن جائزة البرتغال الكبرى
فورمولا 1

مرسيدس تتّجه للتسابق من دون نظام "داس" ضمن جائزة البرتغال الكبرى

مرسيدس تُجري تغييرات على وحدة طاقة بوتاس إثر عطل سباق نوربورغرينغ
فورمولا 1

مرسيدس تُجري تغييرات على وحدة طاقة بوتاس إثر عطل سباق نوربورغرينغ

فيرشتابن: استراتيجيّة البحث والتطوير في مرسيدس لن تعمل في ريد بُل
فورمولا 1

فيرشتابن: استراتيجيّة البحث والتطوير في مرسيدس لن تعمل في ريد بُل

فيتيل عازم على إنهاء موسمه الأخير الصعب مع فيراري "بكرامة"
فورمولا 1

فيتيل عازم على إنهاء موسمه الأخير الصعب مع فيراري "بكرامة"

ماغنوسن: لا يزال بوسعي تقديم المزيد في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ماغنوسن: لا يزال بوسعي تقديم المزيد في الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد 02:53
فورمولا 1
51د

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد

جانح سيارة ريد بُل الأمامي  00:55
فورمولا 1

جانح سيارة ريد بُل الأمامي 

أجمل اللحظات من جائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا واحد 04:56
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا واحد

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: بورتيماو 01:45
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: بورتيماو

ما الذي تعنيه شعارات فرق الفورمولا واحد؟ 04:01
فورمولا 1

ما الذي تعنيه شعارات فرق الفورمولا واحد؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.