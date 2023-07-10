مرسيدس تتجه للتركيز الكامل على سيارة 2024 والتخلي عن سيارتها الحالية "صعبة المراس"

تفوقت مكلارين على مرسيدس خلال سباق بريطانيا ضمن المعركة خلف ريد بُل، حيث لم ينجح لويس هاميلتون بتجاوز لاندو نوريس إلى المركز الثاني، رغم أن سائق مكلارين كان على إطارات هارد، مقارنة بإطارات سوفت لسيارة مرسيدس.

وكانت مرسيدس قد أدخلت حزمة تحديثات كبيرة لسيارتها في موناكو، وبدا أنها قد حسّنت بالفعل من أداء السيارة، لكنه لم يرقَ إلى مستوى التطلعات.

لهذا السبب يرى توتو وولف مدير الفريق بأن الوقت قد حان كي تتقبل مرسيدس بأنه من الأفضل توجيه كامل الموارد للعمل على سيارة الموسم المقبل، والتي من المتوقع أن تحصل على مبدأ تصميمي مختلف.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن موعد الانتقال، رد وولف: "أعتقد، قريباً جداً. ليس أمامنا أي خيار آخر".

وأكمل: "المركز الثاني أو الثالث لا يهمني ولا يهم الفريق. الأمر يتعلق بالعودة والمنافسة على لقب العالم. وهذا لن يتحقق في هذا العام".

وتابع: "علينا توجيه تركيزنا للعام المقبل وسنتعلم من جميع السباقات المقبلة ونطوّر، ونضمن أن ننقل كل تلك المعرفة إلى سيارة العام المقبل".

ولا ترى مرسيدس أنها قادرة على تحقيق قفزة كبيرة هذا الموسم. حيث أشار وولف إلى تعقيدات سقف النفقات والوقت القليل المسموح ضمن نفق الهواء مقارنة بما تمتلكه فرق مثل مكلارين.

فقال: "أعتقد بأننا مقيدون بسقف النفقات والوقت القليل ضمن نفق الهواء مقارنة بما تمتلكه مكلارين".

وأكمل: "لا أعتقد بأننا سنقدم تحديثات جوهرية للسيارة لكننا سنواصل تقديم تحديثات صغيرة".

ورغم ذلك يرى وولف بأن مرسيدس قادرة على تجميع قواها لخطف انتصار من براثن فيرستابن في مرحلة ما، لكن ذلك لن يكون مهمة يسيرة.

فقال: "كنت أعتقد بأن سيلفرستون وبناء على تأدياتنا السابقة ستكون أفضل فرصة لنا. لكن ذلك لم يحصل. ربما في حلبة أخرى تناسب سيارتنا".

وأكمل: "أنا أعتقد بأننا قادرون على هزيمة ماكس، لدينا مجموعة عمل رائعة مع أفضل السائقين".

واختتم: "علينا منحهما سيارة قادرة على المنافسة، وليس سيارة صعبة المراس، أكثر تعقيداً من سابقتها".