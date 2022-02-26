مرسيدس تتّجه لجلب تحديثات في البحرين في ظلّ سعيها لحلّ مشكلة الارتدادات

تأثّرت الماكينات الألمانيّة بظاهرة ارتداد السيارة هذا الأسبوع والتي عصفت بالعديد من الفرق خلال تجارب برشلونة.

وكما تُظهر الصور الحصريّة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أعلاه، فإنّ الفريق لم يتمكّن من تجاوز المشكلة إلّا خلال اليوم الأخير عبر إضافة قضيب معدنيّ لتدعيم الأرضيّة والمساعدة على التحكّم في مرونتها على السرعات العالية.

ويُدرك الفريق أنّ القضيب المعدنيّ ليس حلًا يُمكن الإبقاء عليه في المستقبل، لذا سينصبّ أغلب تركيزه في الأسبوع المقبل على مراجعة سيارته من أجل إيجاد حلٍ طويل المدى لهذه المشكلة.

لكن في حين أنّ لويس هاميلتون اعترف بأنّ الفريق واجه بعض "العقبات" في برشلونة، إلّا أنّه اتّضح بأنّ أداء الفريق في تجارب البحرين المقبلة سيتعزّز من خلال حزمة تحديثات انسيابيّة كبيرة.

وكانت هناك بعض التكهّنات في البادوك في برشلونة بأنّ تلك التحديثات قد تشمل مراجعة واسعة لمنطقة جانب السيارة من أجل المساعدة على خفض جرّ السيارة على الخطوط المستقيمة وإدارة التيارات الهوائيّة بشكلٍ أفضل.

وقال جورج راسل أنّ جلب التحديثات يُعدّ أمرًا مألوفًا في المرحلة الأولى من الموسم في ظلّ فهم الفرق لإمكانيّات القوانين الجديدة بشكلٍ أفضل.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّنا سنُشاهد ذلك مع كلّ الفرق. لدينا تغييرات ضخمة في القوانين. وصلنا جميعًا إلى برشلونة مع أفضل تقديراتنا لأين نحتاج لوضع السيارة (على صعيد الإعدادات)".

وأكمل: "لكن من الواضح أنّ هناك الكثير من الأشياء على المسار التي تكون مختلفة عمّا توقّعه الجميع. لذا تحتاج لمحاولة تحسين الأمور وفق القيود التي كانت لديك".

وأردف: "سنرى بعض التغييرات في البحرين، وحتّى خلال الموسم. أنا متأكّدٌ من أنّ منحى التطوير سيكون سريعًا بالنسبة للجميع. أيًا كان الذي سيصل إلى القمّة بأسرع طريقة وأكثرها كفاءة سيكون من سيتواجد في الصدارة في نهاية الموسم".

ولا تُعدّ مرسيدس غريبة على اختبار سيارة بسيطة في التجارب الأولى قبل جلب نسختها الختاميّة في التجارب الأخيرة.

فبالعودة إلى موسم 2019 فقد قدّمت مرسيدس سيارة بسيطة في الأسبوع الأوّل قبل أن تجلب نسخة ثانية مطوّرة بالكامل وتتّجه بها لتحقيق البطولتَين في نهاية الموسم.

وبالرغم من أنّ مرسيدس أكملت تجارب برشلونة في المركزين الأوّل والثاني على صعيد الأزمنة، فإنّ راسل قال بأنّ الأزمنة لا تعني أيّ شيء على صعيد إمكانيّات السيارة.

وقال في هذا الصدد: "كانت تجارب مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا، وكانت هناك الكثير من المشاكل غير المتوقّعة، وكانت واضحة للغاية".

وأضاف: "بعض الفرق سيطرت عليها، والبعض الآخر لا بشكلٍ واضح. على صعيد الأزمنة فلا أعتقد بأنّها تعكس الحقيقة على الإطلاق".

وأكمل: "من الواضح أنّنا كنّا على ألين تركيبة إطارات، وهي إطارات قويّة جدًا على هذه الحلبة. لذا بالرغم من أنّنا كنّا في صدارة الأزمنة فإنّني لن أقرأ الكثير من ذلك".

وأردف: "أعتقد بأنّ فيراري ومكلارين تبدوان قويّتين للغاية. أعتقد بأنّ علينا إجراء بعض التحسينات ولسنا سعداء بالكامل بتوازن السايرة والقيود التي لدينا الآن".

واختتم بالقول: "لكنّها مجرّد تجارب في النهاية. نحن هنا للتعلّم. وأعتقد بأنّنا أجرينا بعض الاختبارات والتجارب الجيّدة هذا الأسبوع ولدينا إشارة واضحة حول الوجهة التي نحتاج لاتّباعها".