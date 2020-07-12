مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

طُلب من فالتيري بوتاس وزميله لويس هاميلتون تجنب الصعود عل الحفف الجانبية خلال الجولة الأولى من البطولة يوم الأحد الماضي، خشيّة انسحابهما من السباق بسبب مشاكل في علبة التروس.

وقامت مرسيدس بالعمل على حلّ هذه المشكلة خلال الفترة القصيرة، إذ تمكّنت من تحقيق الثنائية في الجولة الثانية في النمسا من دون مشاكل تُذكر.

وقال وولف "لم يكن لدينا أية مخاوف اليوم. كنت أسأل سيمون (كول) عمّا إذا كانت أنظمتنا جيدة على أساسٍ منتظم، كون الأسبوع الماضي كان مخيفًا بعض الشيء بالنسبة لنا".

وأضاف "علبة التروس كانت سليمة، وأنا سعيدٌ حقًا بما قام به الفريق من أجل إصلاح ذلك. لقد رأينا بعض الضغط على أجهزة التعليق ولكن لم يكن هناك حمل زائد. لذلك كانت هذه خطوة قويّة إلى الأمام".

من جانبه، قال الفائز هاميلتون "لم تُشكّل هذه مشكلةً اليوم إذ قام الفريق بعملٍ رائع من خلال فهم ماهية المشكلة. لم تكن شيئًا كبيرًا، ولكن بالطبع كان من الممكن أن يكون لها عواقب وخيمة، لذلك قام الفريق بعملٍ رائع لمعالجتها".

وأكمل "لم نسمع الفريق يُذكرنا بالمشكلة منذ بداية الأسبوع، لذلك تمكّنا من القيادة كالمعتاد اليوم".

وعلى الرغم من أنّ المشكلة لم تظهر اليوم، أشار وولف أنه لا يمكن لفريقه أن يكون متأكّدًا بنسبة 100 بالمئة لناحية عدم تكرارها في المستقبل.

وقال "عندما تواجه مثل هذه المشكلة، فأنت لست متأكّدًا بنسبة 100 بالمئة بأنك قمت بإصلاحها، كوننا لا نعلم عن أساسها بنسبة 100 بالمئة. نعتقد بأنّ الحفف الجانبية على حلبة ريد بُل رينغ كانت جزءًا من المشكلة".

واختتم "ليس لديّ أدنى شكّ بأننا سنتغلّب على هذا الأمر ونستوعبه بالكامل قريبًا جدًا".