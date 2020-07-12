فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
137 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

المشاركات
التعليقات
مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا
من قبل:
, رئيس التحرير
12-07-2020

يرى مدير فريق مرسيدس توتو وولف بأنّ فريقه حقّق خطوة كبيرة إلى الأمام لتجنب تكرار مشاكل علبة التروس التي واجهته خلال الجولة الافتتاحية من البطولة في النمسا، حيث استطاع الصانع الألماني تحقيق الثنائية على نفس الحلبة بعد أسبوعٍ واحد فقط.

طُلب من فالتيري بوتاس وزميله لويس هاميلتون تجنب الصعود عل الحفف الجانبية خلال الجولة الأولى من البطولة يوم الأحد الماضي، خشيّة انسحابهما من السباق بسبب مشاكل في علبة التروس.

وقامت مرسيدس بالعمل على حلّ هذه المشكلة خلال الفترة القصيرة، إذ تمكّنت من تحقيق الثنائية في الجولة الثانية في النمسا من دون مشاكل تُذكر.

وقال وولف "لم يكن لدينا أية مخاوف اليوم. كنت أسأل سيمون (كول) عمّا إذا كانت أنظمتنا جيدة على أساسٍ منتظم، كون الأسبوع الماضي كان مخيفًا بعض الشيء بالنسبة لنا".

وأضاف "علبة التروس كانت سليمة، وأنا سعيدٌ حقًا بما قام به الفريق من أجل إصلاح ذلك. لقد رأينا بعض الضغط على أجهزة التعليق ولكن لم يكن هناك حمل زائد. لذلك كانت هذه خطوة قويّة إلى الأمام".

من جانبه، قال الفائز هاميلتون "لم تُشكّل هذه مشكلةً اليوم إذ قام الفريق بعملٍ رائع من خلال فهم ماهية المشكلة. لم تكن شيئًا كبيرًا، ولكن بالطبع كان من الممكن أن يكون لها عواقب وخيمة، لذلك قام الفريق بعملٍ رائع لمعالجتها".

وأكمل "لم نسمع الفريق يُذكرنا بالمشكلة منذ بداية الأسبوع، لذلك تمكّنا من القيادة كالمعتاد اليوم".

وعلى الرغم من أنّ المشكلة لم تظهر اليوم، أشار وولف أنه لا يمكن لفريقه أن يكون متأكّدًا بنسبة 100 بالمئة لناحية عدم تكرارها في المستقبل.

وقال "عندما تواجه مثل هذه المشكلة، فأنت لست متأكّدًا بنسبة 100 بالمئة بأنك قمت بإصلاحها، كوننا لا نعلم عن أساسها بنسبة 100 بالمئة. نعتقد بأنّ الحفف الجانبية على حلبة ريد بُل رينغ كانت جزءًا من المشكلة".

واختتم "ليس لديّ أدنى شكّ بأننا سنتغلّب على هذا الأمر ونستوعبه بالكامل قريبًا جدًا".  

المقال التالي
رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا

المقال السابق

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
13د

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
45د

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير
فورمولا 1 / فورمولا 1

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

لوكلير يتحمل مسؤولية حادثه مع فيتيل الذي أوجع فيراري بانسحاب مزدوج في ستيريا
فورمولا 1 / فورمولا 1

لوكلير يتحمل مسؤولية حادثه مع فيتيل الذي أوجع فيراري بانسحاب مزدوج في ستيريا

فيتيل لم يتوقّع إقدام لوكلير على الحركة التي تسببت في التصادم بينهما وانسحاب فيراري
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل لم يتوقّع إقدام لوكلير على الحركة التي تسببت في التصادم بينهما وانسحاب فيراري

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى

أحدث الأخبار

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
13د

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
45د

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة ستيريا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

13د
2
فورمولا 1

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا

45د
3
فورمولا 1

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي

4
فورمولا 1

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير

5
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

أحدث ملفات الفيديو

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى 03:46
فورمولا 1

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد 04:11
فورمولا 1

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى 03:12
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا 01:06
فورمولا 1

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا

أحدث الأخبار

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا
فورمولا 1

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا
فورمولا 1

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي
فورمولا 1

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات
فورمولا 1

بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.