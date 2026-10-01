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مرسيدس تتأهّب لقرارات استراتيجية أكثر صعوبة مع اقتراب جورج راسل من كيمي أنتونيللي

الفارق المتقلص بين سائقيه المتنافسين على اللقب يعني أن فريق مرسيدس سيتعين عليه توخي مزيد من الحذر في قراراته الاستراتيجية خلال السباقات حتى لا يصب في مصلحة أحد السائقين على حساب الآخر، وفقًا لمدير الفريق توتو وولف.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: جو بورتلوك صور جيتي

أقرّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن الفريق سيتعين عليه السير بحذر شديد للحفاظ على عدالة قراراته الاستراتيجية بين سائقيه، في ظل عودة جورج راسل إلى دائرة المنافسة على اللقب. 

وبعد اضطراره إلى تعديل أسلوب قيادته للتأقلم مع سيارات 2026 الجديدة، بدأ راسل يستعيد مستواه الأفضل في السباقات الأخيرة، وبرز ذلك بشكل واضح من خلال فوزه المهيمن من البول بوزيشن وحتى خط النهاية في باكو.

وقلص فوزه صدارة زميله في الفريق كيمي أنتونيللي في البطولة من 81 نقطة إلى 66 نقطة، بعدما تعافى الإيطالي من المركز السادس عشر ليحتل المركز الخامس، ويحد من أضرار خطأ مكلف في التصفيات.

ورغم أن ذلك لم يصل إلى حد إعادة إشعال معركة اللقب بالكامل، فإنه نقل فرص راسل من شبه المستحيلة إلى الصعبة، مع تبقي ما لا يقل عن ثماني عطلات نهاية أسبوع للسباقات. وبعد أسابيع قليلة من شبه رفع الراية البيضاء، تعهد راسل أيضًا بمواصلة القتال والعودة إلى المنافسة سباقًا تلو الآخر.

وأقرّ وولف بأن تقلص الفارق سيجبر مرسيدس أيضًا على إعادة التفكير بعناية في استراتيجيتها خلال السباقات، إذ يريد الفريق مواصلة التعامل مع السائقين على قدم المساواة. وهذا يعني أنه سيتعين عليه في بعض المواقف تقييم ما إذا كان اتخاذ القرار الاستراتيجي الأمثل للسائق "أ" قد يضر بفرص السائق "ب".

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وقال وولف خلال مؤتمر صحفي قبل الفعالية في أبراج بتروناس في كوالالمبور، مقر شريكه طويل الأمد في الوقود وزيوت التشحيم: "هل يغير ذلك الديناميكية؟ أعتقد أنه لا يغيرها من وجهة النظر الفلسفية العامة، لأننا نريد منح كلا السائقين فرصة متساوية للمنافسة على البطولة".

وأضاف: "لكن الفريق يأتي أولًا. لطالما كانت هذه فلسفة مرسيدس. ومع تسجيل جورج نقاطًا كبيرة، من الواضح أنه قلص الفارق مع كيمي. وهذا يعني أنه يتعين علينا تقييم القرارات التي نتخذها على الحلبة بشكل صحيح، وكيف ندير السيارات، لأننا بحاجة إلى التأكد من حصولهما على الفرصة نفسها، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالقرارات الاستراتيجية".

وقد تستفيد مرسيدس من دروس موقف مكلارين المعقد المماثل في العام الماضي، عندما بدت معركة لقب 2025 وكأنها مواجهة مباشرة بين لاندو نوريس وأوسكار بياستري. لكن سلسلة من الأخطاء أعادت ماكس فيرستابن سائق ريد بُل إلى دائرة المنافسة، بما في ذلك جائزة قطر الكبرى، عندما أبقى الفريق كلا السائقين على الحلبة تحت سيارة الأمان في وقت مبكر بدلًا من تقسيم الاستراتيجيات بينهما. وفي المقابل، اتخذ فيرستابن وآخرون القرار الواضح بالتوقف لتغيير الإطارات. ومنح ذلك الخطأ الهولندي فوزًا سهلًا، ليبقي معركة اللقب مفتوحة حتى الجولة الحاسمة في أبوظبي.

وأضاف وولف: "رغم أنه لا يمكنك أبدًا الوصول إلى الكمال، فهناك هذا الاعتبار الإضافي الذي سيصبح أكثر أهمية كلما اقتربنا من نهاية الموسم، وكلما وسعنا الفارق مع منافسينا المباشرين من الفرق الأخرى، لمعرفة ما إذا كنا بحاجة إلى تعديل طريقة تفكيرنا أثناء السباق".

هذا وأضافت مرسيدس مزيدًا من اللون الفيروزي الخاص ببتروناس إلى ألوان سيارتها دبليو17 احتفالًا بعودة الفورمولا 1 إلى السباق المقام في موطن شركة النفط بكوالالمبور للمرة الأولى منذ عام 2017.

ويُعرف سباق عطلة نهاية هذا الأسبوع رسميًا باسم جائزة البحرين الكبرى، إذ تحمل الجانب البحريني الجزء الأكبر من تكلفة استعادة السباق الذي كان مقررًا في أبريل في البحرين، لكنه أُلغي بسبب الصراع مع إيران.

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