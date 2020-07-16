فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
14 ساعات
:
49 دقيقة
:
44 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
42 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
98 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
133 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تتأهّب لعودة ريد بُل بقوة في المجر

المشاركات
التعليقات
مرسيدس تتأهّب لعودة ريد بُل بقوة في المجر
16-07-2020

تتأهّب مرسيدس لتحدٍ أكثر شراسة من ريد بُل في جائزة المجر الكبرى نهاية هذا الأسبوع، حيث أبدى توتو وولف مدير الفريق الألماني ثقته الكاملة بأنّ تصميم حلبة هنغارورينغ بمنعطفاته البطيئة سيكون في صالح نقاط قوة غريمه النمساوي.

تقدمت مرسيدس بقوة إلى صدارة بطولة الصانعين بعد فوزها بأوّل جولتين لهذا الموسم في النمسا، مسجّلة الثنائية في كلا السباقين.

وأحرز لويس هاميلتون فوزًا مريحًا في جائزة ستيريا الكبرى الأحد الماضي بعدما نجح بسهولة في الإبقاء على ماكس فيرشتابن خلفه خلال القسم الأوّل من السباق.

بينما كان زميل البريطاني بالفريق فالتيري بوتاس قادرًا على ملاحقة وتجاوز الهولندي خلال المراحل الختامية بعد انطلاق سائق مرسيدس من المركز الرابع، ما يُبرهن على أفضلية الوتيرة التي تتمتع بها السهام الفضية.

لكنّ مرسيدس تتوقّع ردًّا من ريد بُل في جائزة المجر الكبرى، وذلك بعدما وجدت بأنّه خسرت الوقت لصالح غريمتها خلال العديد من المنعطفات البطيئة في النمسا.

"أعتقد بأنّنا خسرنا الوقت لصالح ريد بُل خلال المنعطفات البطيئة، وتحديدًا الثالث والرابع، حيث برزت نقاط ضعفنا هناك" قال وولف شارحًا.

وأضاف: "لكنّنا كنّا أسرع في كل مكان آخر، على المقاطع المستقيمة والمنعطفات السريعة. نحن بحاجة فقط إلى مواصلة تحسين أدائنا والضغط من أجل فهم السيارة بشكل أفضل".

وتابع: "بودابست ستكون ساحة معركة مختلفة تمامًا. الكثير من الارتكازية، العديد من تلك المنعطفات بطيئة ومتوسطة السرعة. سنرى كيف سيتبلور الوضع هناك".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، أبدى وولف مخاوفه كذلك من الطقس مرتفع الحرارة في بودابست، والذي قد يعمل ضد مرسيدس، حيث مثّلت تلك نقطة ضعف للفريق في الأعوام الأخيرة.

حيث قال: "أنا واثق 100 بالمئة بأنّ ريد بُل ستعود قوية للغاية في المجر. إنها حلبة لطالما أظهروا تاريخيًا عليها أداءً رائعًا. ونحن تحسّنّا كذلك هناك في الأعوام القليلة الماضية، لكنّها دومًا ما تكون نهاية أسبوع صعبة ".

وأكمل: "ربما ما تزال الحرارة المرتفعة عاملًا سيكون ضدنا، إذ وعلى حسب ما علمت من توقعات الطقس، فقد تصل إلى الحرارة إلى 30 درجة يوم السباق هناك".

وأردف: "علينا الاستعداد بشكل جيّد، وتوجيه كامل تركيزنا على بودابست، ومن ثمّ نأمُل تقديم أفضل أداء ممكن هناك".

اقرأ أيضاً:

من جهته، يتوقّع هاميلتون كذلك أنّ تشكل ريد بُل خطرًا أكبر على فريقه في المجر مما كانت عليه في النمسا.

فقال: "إنّها حلبة لطالما ظهرت ريد بُل بأداء جيّد للغاية عليها، حيث أعتقد بأنّهم تصدّروا السباق هناك العام الماضي، لذلك لن تكون جولة سهلة ".

واسترسل: "لقد كانوا الأسرع في النمسا في تجارب الجمعة، لكنّنا تغلبنا عليهم في السباق، إذ أرى بأنّ الوضع سيكون مختلفًا في المجر مع المنعطفات بطيئة ومتوسطة السرعة، والتي ستناسبهم بشكل جيّد، لذا أعتقد بأنّنا المنافسة معهم ستكون أقرب".

واختتم: "إنّهم فريق عظيم، ويقومون بعمل رائع بالفعل. لا أعلم مكامن ضعفهم بالمقارنة بنا في الوقت الحالي، سواء كان ذلك في جانب قوة المحرك أو الارتكازية، لكنّهم أراهم المنافس الرئيسي لنا خلال الموسم".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
كوبتسا سيقود مكان رايكونن مع ألفا روميو في التجارب الحرّة الأولى في المجر

المقال السابق

كوبتسا سيقود مكان رايكونن مع ألفا روميو في التجارب الحرّة الأولى في المجر

المقال التالي

ريكاردو: رينو حقّقت خطوة للأمام على صعيد الكفاءة الانسيابيّة

ريكاردو: رينو حقّقت خطوة للأمام على صعيد الكفاءة الانسيابيّة

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟

هاميلتون حصل على "كل ما يريد وأكثر" من سباق جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1
16د

هاميلتون حصل على "كل ما يريد وأكثر" من سباق جائزة ستيريا الكبرى

رالي العُلا 2019: الراجحي يحرز الفوز وألونسو ثالثًا
راليات شرق أوسطية أخرى / راليات شرق أوسطية أخرى

رالي العُلا 2019: الراجحي يحرز الفوز وألونسو ثالثًا

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2019
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2019

مرسيدس تتأهّب لعودة ريد بُل بقوة في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس تتأهّب لعودة ريد بُل بقوة في المجر

ريكاردو: رينو حقّقت خطوة للأمام على صعيد الكفاءة الانسيابيّة
فورمولا 1 / فورمولا 1
36د

ريكاردو: رينو حقّقت خطوة للأمام على صعيد الكفاءة الانسيابيّة

ريد بُل: قوانين الحجر في المجر ستكون صعبة على فرق الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل: قوانين الحجر في المجر ستكون صعبة على فرق الفورمولا واحد

تغطية مباشرة لسباق جائزة اليابان الكبرى 2019
فورمولا 1 / فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة اليابان الكبرى 2019

أحدث الأخبار

هاميلتون حصل على "كل ما يريد وأكثر" من سباق جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1
16د

هاميلتون حصل على "كل ما يريد وأكثر" من سباق جائزة ستيريا الكبرى

ريكاردو: رينو حقّقت خطوة للأمام على صعيد الكفاءة الانسيابيّة
فورمولا 1 / فورمولا 1
36د

ريكاردو: رينو حقّقت خطوة للأمام على صعيد الكفاءة الانسيابيّة

مرسيدس تتأهّب لعودة ريد بُل بقوة في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس تتأهّب لعودة ريد بُل بقوة في المجر

كوبتسا سيقود مكان رايكونن مع ألفا روميو في التجارب الحرّة الأولى في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

كوبتسا سيقود مكان رايكونن مع ألفا روميو في التجارب الحرّة الأولى في المجر

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟

2
فورمولا 1

هاميلتون حصل على "كل ما يريد وأكثر" من سباق جائزة ستيريا الكبرى

16د
3
راليات شرق أوسطية أخرى

رالي العُلا 2019: الراجحي يحرز الفوز وألونسو ثالثًا

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2019

5
فورمولا 1

مرسيدس تتأهّب لعودة ريد بُل بقوة في المجر

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى 03:50
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا 06:18
فورمولا 1

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى 03:46
فورمولا 1

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد 04:11
فورمولا 1

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

هاميلتون حصل على "كل ما يريد وأكثر" من سباق جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون حصل على "كل ما يريد وأكثر" من سباق جائزة ستيريا الكبرى

ريكاردو: رينو حقّقت خطوة للأمام على صعيد الكفاءة الانسيابيّة
فورمولا 1

ريكاردو: رينو حقّقت خطوة للأمام على صعيد الكفاءة الانسيابيّة

مرسيدس تتأهّب لعودة ريد بُل بقوة في المجر
فورمولا 1

مرسيدس تتأهّب لعودة ريد بُل بقوة في المجر

كوبتسا سيقود مكان رايكونن مع ألفا روميو في التجارب الحرّة الأولى في المجر
فورمولا 1

كوبتسا سيقود مكان رايكونن مع ألفا روميو في التجارب الحرّة الأولى في المجر

ريد بُل: قوانين الحجر في المجر ستكون صعبة على فرق الفورمولا واحد
فورمولا 1

ريد بُل: قوانين الحجر في المجر ستكون صعبة على فرق الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.