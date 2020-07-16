مرسيدس تتأهّب لعودة ريد بُل بقوة في المجر

تقدمت مرسيدس بقوة إلى صدارة بطولة الصانعين بعد فوزها بأوّل جولتين لهذا الموسم في النمسا، مسجّلة الثنائية في كلا السباقين.

وأحرز لويس هاميلتون فوزًا مريحًا في جائزة ستيريا الكبرى الأحد الماضي بعدما نجح بسهولة في الإبقاء على ماكس فيرشتابن خلفه خلال القسم الأوّل من السباق.

بينما كان زميل البريطاني بالفريق فالتيري بوتاس قادرًا على ملاحقة وتجاوز الهولندي خلال المراحل الختامية بعد انطلاق سائق مرسيدس من المركز الرابع، ما يُبرهن على أفضلية الوتيرة التي تتمتع بها السهام الفضية.

لكنّ مرسيدس تتوقّع ردًّا من ريد بُل في جائزة المجر الكبرى، وذلك بعدما وجدت بأنّه خسرت الوقت لصالح غريمتها خلال العديد من المنعطفات البطيئة في النمسا.

"أعتقد بأنّنا خسرنا الوقت لصالح ريد بُل خلال المنعطفات البطيئة، وتحديدًا الثالث والرابع، حيث برزت نقاط ضعفنا هناك" قال وولف شارحًا.

وأضاف: "لكنّنا كنّا أسرع في كل مكان آخر، على المقاطع المستقيمة والمنعطفات السريعة. نحن بحاجة فقط إلى مواصلة تحسين أدائنا والضغط من أجل فهم السيارة بشكل أفضل".

وتابع: "بودابست ستكون ساحة معركة مختلفة تمامًا. الكثير من الارتكازية، العديد من تلك المنعطفات بطيئة ومتوسطة السرعة. سنرى كيف سيتبلور الوضع هناك".

في المقابل، أبدى وولف مخاوفه كذلك من الطقس مرتفع الحرارة في بودابست، والذي قد يعمل ضد مرسيدس، حيث مثّلت تلك نقطة ضعف للفريق في الأعوام الأخيرة.

حيث قال: "أنا واثق 100 بالمئة بأنّ ريد بُل ستعود قوية للغاية في المجر. إنها حلبة لطالما أظهروا تاريخيًا عليها أداءً رائعًا. ونحن تحسّنّا كذلك هناك في الأعوام القليلة الماضية، لكنّها دومًا ما تكون نهاية أسبوع صعبة ".

وأكمل: "ربما ما تزال الحرارة المرتفعة عاملًا سيكون ضدنا، إذ وعلى حسب ما علمت من توقعات الطقس، فقد تصل إلى الحرارة إلى 30 درجة يوم السباق هناك".

وأردف: "علينا الاستعداد بشكل جيّد، وتوجيه كامل تركيزنا على بودابست، ومن ثمّ نأمُل تقديم أفضل أداء ممكن هناك".

من جهته، يتوقّع هاميلتون كذلك أنّ تشكل ريد بُل خطرًا أكبر على فريقه في المجر مما كانت عليه في النمسا.

فقال: "إنّها حلبة لطالما ظهرت ريد بُل بأداء جيّد للغاية عليها، حيث أعتقد بأنّهم تصدّروا السباق هناك العام الماضي، لذلك لن تكون جولة سهلة ".

واسترسل: "لقد كانوا الأسرع في النمسا في تجارب الجمعة، لكنّنا تغلبنا عليهم في السباق، إذ أرى بأنّ الوضع سيكون مختلفًا في المجر مع المنعطفات بطيئة ومتوسطة السرعة، والتي ستناسبهم بشكل جيّد، لذا أعتقد بأنّنا المنافسة معهم ستكون أقرب".

واختتم: "إنّهم فريق عظيم، ويقومون بعمل رائع بالفعل. لا أعلم مكامن ضعفهم بالمقارنة بنا في الوقت الحالي، سواء كان ذلك في جانب قوة المحرك أو الارتكازية، لكنّهم أراهم المنافس الرئيسي لنا خلال الموسم".