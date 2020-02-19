مرسيدس "تبدو سريعة" وهذه هي البداية فحسب

بدأ الصانع الألماني مرسيدس وبطله لويس هاميلتون التحضيرات للموسم الجديد من حيث أنهيا العام الماضي من خلال ضمان الصدارة في اليوم الأوّل من تجارب برشلونة، بينما تواجد زميله فالتيري بوتاس في المركز الثاني بعد أن قاد السيارة في الفترة الصباحيّة.

وتمحور برنامج الصانع الألمانيّ حول جمع البيانات حول الأداء الانسيابيّ للسيارة، إلى جانب التحقّق من الموثوقيّة.

وقال بوتاس حيال ذلك: "عملنا في فترة ما بعد الظهر على تغييرات في الإعدادات، تغييرات أكبر ممّا يُمكننا فعله في عطلة نهاية أسبوع السباق".

وأضاف: "نحصل على فرصة القيام بذلك في التجارب الشتويّة من أجل رؤية استجابة السيارة للتغييرات الكبيرة في الإعدادات. حظيت بشعورٍ جيّدٍ جدًا، تبدو السيارة جيّدة وسريعة، لكنّني متأكّدٌ من أنّه بوسعنا جعلها سريعة أكثر من ذلك".

من جانبه بدا هاميلتون سعيدًا بالمسافات التي قطعها الفريق، حيث قطع السائقان أكثر من 800 كلم هذا اليوم.

وقال الفهد الأسمر: "قطع أكثر من 170 لفّة في يوم عودتنا إلى الحلبة يُظهر مدى العمل الذي قام به الجميع في هذا الشتاء".

وأضاف: "سنأخذ الأمور برويّة ونجمع بيانات كافية من السيارة. لدينا الكثير من البيانات لتحميلها وتحليلها، وعلينا مواصلة العمل بجدّ".

بدوره قال جايمس أليسون المدير التقنيّ للفريق :"تمكّنا من التدقيق في الكثير من النقاط في قائمة التحقّق لدينا قبل ملبورن، واختبرنا جزءًا من الإعدادات الأساسيّة لنظام التعليق".

وأضاف: "نحن راضون عن أنّه إلى جانب الموثوقيّة التي ظهرت اليوم، قال السائقان بأنّ السيارة عملت بشكلٍ جيّد".