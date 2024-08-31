مرسيدس تبحث عن حلٍ لمشكلة حرارة المقعد في مونزا

واجه هاميلتون وراسل مشكلة حرارة عالية في مقعديهما في جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1، حيث تعمل مرسيدس على معالجتها لبقيّة عطلة نهاية الأسبوعز

وكانت السهام الفضيّة قد سيطرت على العناوين في مونزا عبر حادث أندريا كيمي أنتونيللي وإعلان ترقيته لموسم 2025، لكنّها تأثّرت كذلك بمشكلة الحرارة المفرطة للمقعد في تجارب الجمعة.

وتعمل مرسيدس على معالجة المسألة عبر تعديلات في الإعدادات، وذلك مع وجود العديد من النظريات حول سبب المشكلة.

إذ ضمن وصف لويس هاميلتون لـ "شعور الشواء داخل السيارة" بعد التجارب الثانية يوم الجمعة، قال البريطاني أنّه "لسببٍ ما لست متأكّدًا منه، لكن أعتقد بأنّه ربّما هناك بعض تسرّب الهواء الساخن من مشعاعات التبريد".

وأكمل: "لذا أجل، إنّها حارة جدًا. الأمر أشبه بالجلوس في الساونا لكن من دون ارتداء سروالٍ قصير وتتألّم".

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ مرسيدس تعتقد بأنّ المشكلة قد يكون مصدرها عيبٌ في تصريف الحرارة في قمرة القيادة بسبب مكوّنات أخرى، بما فيها ارتفاع حرارة نظام استعادة الطاقة في وحدة الطاقة، وهو ما يعني أنّ كامل منطقة قمرة القيادة تسخن بشكلٍ مفرط.

لكنّ نظريّة أخرى تتعلّق بتصميم حلبة مونزا وكيفيّة عبوره مع سيارات التأثير الأرضيّة المنخفضة.

إذ مع نزع الحفف العالية السابقة وجعلها مسطّحة هذا العام، أصبح بوسع الفرق المجازفة بتشغيل سياراتها بشكلٍ منخفضٍ أكثر، حيث شاهد موقعنا "موتورسبورت.كوم" الشرر يتطاير من سيارة هاميلتون نتيجة احتكاكها بالمسار عند منعطف "أسكاري" المزدوج بشكلٍ مختلفٍ عن كلّ السيارات الأخرى في التجارب الأولى.