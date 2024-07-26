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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

مرسيدس تبحث عن أجوبة لخسارتها 0.9 ثانية في الخطوط المستقيمة في سبا

يعتقد فريق مرسيدس بأنّ "يومه السيّئ" في جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1 كان نتيجة خسارته لـ 0.9 ثانية على الخطوط المستقيمة في مواجهة مكلارين.

تم التحديث:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

لم يتمكّن جورج راسل ولا لويس هاميلتون من تقديم أيّ أداء لافت في اليوم الافتتاحي من مجريات جائزة بلجيكا الكبرى، وذلك في الوقت الذي أكملت فيه مكلارين اليوم في المركزين الأوّل والثاني.

بعد اعتماد خصائص جناحٍ خلفي منخفضة الجرّ في الفترة الصباحيّة ما تسبّب في معاناة الثنائيّ في المقطع الثاني، اختارت مرسيدس زيادة الارتكازيّة من أجل المساعدة على موازنة سيارتها أكثر للحصّة الثانية.

لكن في حين أنّ تلك الإعدادات وفّرت دفعة إلى الأمام على صعيد الشعور بالسيارة، فإنّها لم تُحسّن الأداء بالمقارنة مع المنافسين، حيث حلّ راسل سادسًا في الحصّة الثانية، بينما كان هاميلتون عاشر.

وكان مصدر قلق مرسيدس الرئيسي يتمثّل في حقيقة أنّ البيانات تُشير إلى أنّ الفارق الرئيسي مع منافساتها يعود إلى السرعة القصوى على الخطوط المستقيمة، حيث أشارت التقديرات الأوليّة إلى أنّ تلك الخسارة تُقدّر بـ 0.9 ثانية.

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وبحديثه بعد الحصّة، قال هاميلتون أنّه بعد سلسلة من السباقات الجيّدة لمرسيدس، لم تكن هناك الكثير من الإيجابيّات من مجريات الجمعة في بلجيكا.

وقال البريطاني الذي خسر أوّل محاولتين له على إطارات "سوفت" في الحصّة الثانية: "كان يومًا سيّئًا".

وأضاف: "من الواضح أنّنا حظينا بشعورٍ رائعٍ في السباقات القليلة الماضية، وكان الوضع مختلفًا بالكامل اليوم".

وأردف: "عملنا على ذلك. لم تكن الحصّة الأولى رائعة، لكنّنا أجرينا بعض التغييرات في الحصّة الثانية، وبدأت الأمور على نحوٍ رائع. ومن ثمّ انتقلنا إلى إطارات سوفت، ولم يكن بوسعي تحسين زمني".

وأكمل: "هناك الكثير من مشاكل التوازن على مدار اللفّة، وكان الوضع أفضل في هذه الحصّة، لكنّ الجميع حسّن زمنه. لذا فإنّ التأخّر بـ 1.2 ثانية ليس رائعًا".

وقال راسل: "أمامنا الكثير من العمل للقيام به هذه الليلة. أعتقد بأنّ مكلارين متقدّمة بخطوة في الوقت الحاضر، وكذلك ريد بُل. نحتاج لمواصلة تقييم الوضع والتحسّن من هناك".

وشعر راسل أنّ الصورة التنافسيّة لعطلة نهاية الأسبوع لا تزال غير واضحة بعد، حيث يشتبه في أنّ مكلارين استخدمت إعدادات محرّك عالية.

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