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مرسيدس تؤكد قوتها مجددًا مع تصدر جورج راسل للتجارب الحرة الثالثة في النمسا وأداء لافت من هاميلتون

حرم جورج راسل زميله في مرسيدس ومتصدر بطولة العالم للفورمولا 1، أندريا كيمي أنتونيللي، من تحقيق العلامة الكاملة في حصص التجارب لجائزة النمسا الكبرى، بعدما تفوق عليه في التجارب الحرة الثالثة، بينما قدم لويس هاميلتون أداءً لافتًا مع فيراري.

تم التحرير:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

تلقت مرسيدس أول هزيمة لها في سباقات الجائزة الكبرى خلال موسم 2026 على يد هاميلتون وفريقه فيراري في برشلونة، بينما بدا أن مكلارين ستكون المنافس الأقوى لفريق السهام الفضية على حلبة ريد بُل الحارة يوم الجمعة. 

لكن خلال التجارب الحرة الثالثة عصر يوم السبت، التي سبقت التجارب التأهيلية، لم تُظهر مرسيدس سوى القليل من المؤشرات على تراجع أفضلية اللفة الواحدة، إذ تمكن راسل من التفوق على أنتونيللي في الدقائق الأخيرة من الحصة.

وبعد بداية بطيئة للحصة في ظل حرارة مرتفعة، تجاوزت مجددًا 30 درجة مئوية، افتتح بطل العالم لاندو نوريس محاولات محاكاة التجارب التأهيلية بتسجيله زمنًا قدره دقيقة واحدة و07.832 ثانية بعد مرور 15 دقيقة.

وكان ذلك الزمن الأسرع في تلك المرحلة بفارق مريح، بينما لم يتمكن كل من هاميلتون وراسل من الاقتراب من زمن نوريس في المحاولات الأولى.

لكن زميل نوريس في مكلارين، أوسكار بياستري، قدم أداءً أفضل، إذ تأخر بفارق نصف عُشر الثانية فقط عن البريطاني، قبل أن يضع متصدر البطولة كيمي أنتونيللي مرسيدس في الصدارة بتسجيله دقيقة واحدة و07.533 ثانية. 

بينما تقدم شارل لوكلير بسيارة فيراري إلى المركز الثاني، متراجعًا بفارق 0.155 ثانية فقط عن زمن أنتونيللي، ودافعًا براسل إلى المركز الثالث.

وكان ماكس فيرستابن قد صعد إلى المركز الرابع بسيارة ريد بُل آر بي 22 التي حصلت على تحديثات كبيرة، وهو ما جعل الفرق الأربعة الكبرى تتواجد ضمن فارق يزيد قليلًا على ثلاثة أعشار الثانية فقط عند منتصف الحصة. 

بينما كانت سيارة ريد بُل الثانية بقيادة إسحاق حجار الوحيدة الغائبة عن صراع المراكز الثمانية الأولى.

وحسن راسل زمنه ليصبح على بعد 0.017 ثانية فقط من أنتونيللي، في لمحة أولى عن صراع داخلي محتدم داخل مرسيدس لاحقًا، لكن أنتونيللي رد بتسجيل لفة رائعة بزمن دقيقة واحدة و07.134 ثانية، موسعًا الفارق مجددًا بينه وبين زميله.

وللإنصاف، أبلغ راسل فريقه بأنه يعاني من "مشكلة كبيرة جدًا في الكبح بخط مستقيم على المحور الأمامي" عند المنعطف الثالث، وهو ما ساهم في اتساع الفارق مع السائق الإيطالي الشاب.

ومع الدخول في الجولة الأخيرة من محاكاة التجارب التأهيلية قبل آخر 15 دقيقة، لم يتمكن أنتونيللي من تحسين زمنه، ما فتح الباب أمام هاميلتون للصعود إلى المركز الثاني بفارق 0.077 ثانية فقط، متقدمًا على راسل، الذي عانى من انزلاق السيارة، ثم نوريس وفيرستابن.

في المقابل، غاب لوكلير عن هذا الصراع بعدما واجه غلقًا العجلتين الأماميتين عند المنعطف الثالث، ما اضطره إلى إلغاء محاولته السريعة الأولى، قبل أن يفشل في تحسين زمنه باستخدام الإطارات التي تعرضت للتلف.

وفي الدقائق الأخيرة من الحصة، سجل راسل أخيرًا زمنًا قدره دقيقة واحدة و07.096 ثانية لينتزع الصدارة، متقدمًا بفارق 0.038 ثانية على أنتونيللي، الذي لم يتمكن من الرد بعدما خسر الوقت في القطاعين الأول والثاني قبل أن يعود إلى مرآب الفريق.

واحتل هاميلتون المركز الثالث بزمن دقيقة واحدة و07.211 ثانية، متأخرًا بفارق يزيد قليلًا على عُشر الثانية، ليمهد الطريق أمام حصة تجارب تأهيلية تبدو مثيرة.

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ولم تبدُ مكلارين بالقوة نفسها التي ظهرت بها يوم الجمعة، إذ اكتفى أوسكار بياستري ولاندو نوريس بالمركزين الرابع والخامس، بفارق يقل قليلًا عن ثلاثة أعشار الثانية عن الصدارة، مع نجاحهما بصعوبة في البقاء أمام ماكس فيرستابن صاحب المركز السادس.

وفي حين تمكن هاميلتون من تحقيق تحسن كبير بعد معاناة فيراري من نقص التماسك يوم الجمعة، لم يكن وضع لوكلير بنفس الحال، إذ اكتفى بالمركز السابع متأخرًا بفارق 0.356 ثانية عن راسل.

وكان هناك فارق كبير بلغ نصف ثانية كاملة عن إسحاق حجار صاحب المركز الثامن، الذي اشتكى من صعوبة قيادة سيارة ريد بُل، بعدما تعرض مرارًا لانغلاق الإطارات عند المنعطفين الأول والثالث.

وفي صراع وسط الترتيب، ظهر فريق ريسينغ بولز بصورة مميزة، بعدما نجح كل من ليام لاوسون وأرفيد لينبلاد في دخول المراكز العشرة الأولى.

ويدخل الثنائي التجارب التأهيلية بأفضلية طفيفة على بيير غاسلي سائق ألبين، بينما يبدو أن آودي أيضًا مرشحة للمنافسة على النقاط.

وفي مؤخرة الترتيب، لم تحدث أية معجزة بالنسبة إلى أستون مارتن، إذ تذيل فرناندو ألونسو ولانس سترول جدول الأزمنة، وبفارق واضح خلف فرق هاس وويليامز وكاديلاك.

التجارب الحرة الثالثة

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 19

1:07.096

   S 232.109
2 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 17

+0.038

1:07.134

 0.038 S 231.977
3 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 22

+0.115

1:07.211

 0.077 S 231.712
4 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 17

+0.248

1:07.344

 0.133 S 231.254
5 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 20

+0.264

1:07.360

 0.016 S 231.199
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 16

+0.273

1:07.369

 0.009 S 231.168
7 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 24

+0.356

1:07.452

 0.083 S 230.884
8 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 27

+0.816

1:07.912

 0.460 S 229.320
9 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 21

+0.935

1:08.031

 0.119 S 228.919
10 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 24

+1.013

1:08.109

 0.078 S 228.657
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