أعلنت مرسيدس رسميًا أن سائقها المتصدر للبطولة كيمي أنتونيللي سينطلق من آخر شبكة الانطلاق في جائزة إيطاليا الكبرى المقبلة،

بعدما قررت تزويد السائق الإيطالي بوحدة طاقة جديدة، ما سيتجاوز الحد المسموح له به خلال الموسم.

ويُسمح للسائقين باستخدام ما يصل إلى أربع وحدات طاقة خلال الموسم، لكن مشاكل الموثوقية التي عانت منها مرسيدس خلال النصف الأول من الموسم جعلت تجاوز سائقيها لهذا الحد مسألة وقت فقط، وليس مسألة حدوث ذلك من عدمه، وما سيترتب عليه من عقوبة على شبكة الانطلاق.

ويبلغ أنتونيللي حاليًا الحد الأقصى بالفعل فيما يتعلق بمحركه سداسي الأسطوانات ونظام العادم، بينما لم يعد لدى راسل أي مجال إضافي لاستخدام محرك احتراق داخلي أو شاحن توربيني.

كان من المقرر أن يتعرض أنتونيللي لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في سباقه على أرضه في مونزا بعد أسبوعين، وقد أكدت مرسيدس الآن رسميًا أنها ستغير محرك المرشح الأبرز للفوز باللقب.

ومن المقرر أن يخضع السائق البالغ من العمر 19 عامًا لتغيير كامل لوحدة الطاقة، ما يعني انطلاقه من آخر شبكة الانطلاق.

وأكد وولف قائلًا: "مع كيمي، سنأخذ الأمر بالكامل"، مستبعدًا فكرة أن مرسيدس ربما كانت ستأخذ في الاعتبار أن مونزا هي السباق الذي يقام على أرض أنتونيللي.

الصورة من قبل: Pauline Ballet - Formula 1

وتابع: "من الناحية النظرية، تقول حساباتنا أن ذلك هو أفضل حلبة للقيام بهذا الأمر. من الواضح أن خوارزمياتنا لا تأخذ الجنسية في عين الاعتبار!".

وأردف: "لكننا هنا من أجل المنافسة على البطولة، وليس للحصول على أكبر قدر من الظهور الإعلامي. لذلك، هذا ما سنفعله".

ومن المقرر أيضًا أن يتعرض راسل لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في وقت لاحق، رغم أن فريق براكلي لم يقرر بعد المكان الذي سيستبدل فيه البريطاني وحدة الطاقة.

وقد استخدم راسل وحدة الطاقة الرابعة له في جائزة المجر الكبرى الأخيرة، وهي السباق الأخير قبل العطلة الصيفية.

وهذا يمنحه مرونة أكبر فيما يتعلق بعدد الأميال التي يمكن قطعها، رغم أن الفريق لا يزال بإمكانه اختيار إضافة وحدة طاقة خامسة إلى مجموعة مكوناته في أي وقت.

حيث قال وولف: "مع جورج، لا تزال المناقشات جارية حول المكان الذي سنقوم فيه بذلك".

وقد تكون الفرصة المناسبة التالية بعد مونزا هي جائزة أذربيجان الكبرى في باكو، والتي تركز على أداء وحدة الطاقة والسرعة القصوى، مع توفير بعض فرص التجاوز لتعويض عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.