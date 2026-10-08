مرسيدس تؤكد عقوبة راسل على شبكة انطلاق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1

أكدت مرسيدس الآن أن جورج راسل سيتلقى عقوبة على شبكة الانطلاق في جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1 نهاية هذا الأسبوع، عقب انسحابه من سباق ماليزيا.

كان سائق مرسيدس يحتل المركز الثالث خلف سيارة الأمان، قبل أن يتوقف فجأة عند المنعطف الأول مع تبقي خمس لفات على نهاية سباق سيبانغ الأسبوع الماضي بسبب عطل في وحدة الطاقة.

وكان من المفترض لاحقًا أن يحتاج إلى وحدة طاقة جديدة في سنغافورة، وفي هذه الحالة ستكون العقوبة على شبكة الانطلاق حتمية، نظرًا لأن راسل استخدم بالفعل الوحدات الأربع المسموح بها خلال الموسم.

وكما أفاد موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الثلاثاء، وأكدت مرسيدس الآن، سيبدأ راسل من مؤخرة الترتيب تقريبًا في مارينا باي يوم الأحد، على حلبة حقق عليها الفوز العام الماضي.

وقال مدير الفريق توتو وولف في المعاينة الخاصة بمرسيدس لجائزة سنغافورة الكبرى: "يواجه جورج تحديًا إضافيًا يتمثل في عقوبة وحدة الطاقة، ما يعني انطلاقه من مؤخرة شبكة الانطلاق يوم الأحد، بعد عطل المحرك في ماليزيا".

وأضاف: "وهذا محبط بشكل خاص بالنظر إلى الطريقة التي قاد بها الأسبوع الماضي والنتيجة التي كان يستحق المنافسة عليها".

وأكمل: "للأسف، هذه الأمور جزء من الرياضة، وتركيزنا الآن ينصب على منحه أفضل سيارة ممكنة وأفضل الفرص لشق طريقه مجددًا عبر الترتيب. نحتاج إلى تحقيق أقصى استفادة من عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للسباق القصير هذا العام، ومواصلة التعلم، وتحقيق أقوى نتيجة ممكنة بالسيارتين. ستكون سنغافورة اختبارًا مهمًا لفهمنا وقدرتنا على الصمود كفريق".

وتأتي هذه الضربة بقوة خاصة بالنسبة إلى راسل، الذي يحاول تقليص فارق الـ84 نقطة مع زميله كيمي أنتونيللي المتصدر للبطولة، مع تبقي سبع جولات فقط.

كما يعني ذلك أنه من المرجح الآن أن يفوّت فرصة استخدام وحدة طاقة مرسيدس المحدّثة ضمن نظام فرص التطوير والترقيات الإضافية، والتي كان الفريق يخطط لمنحها له في مرحلة لاحقة من الموسم.

وبالتالي، تعلّق مرسيدس آمالها الآن على أنتونيللي لإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات، بعدما هيمن ماكس فيرستابن سائق ريد بُل انطلاقًا من قطب الانطلاق الأول في سيبانغ، بينما أنهى الإيطالي السباق ثانيًا.

وأضاف وولف: "كانت ماليزيا بالطبع عطلة نهاية أسبوع صعبة جدًا بالنسبة إلينا. لقد أمضينا الأيام منذ ذلك الحين ونحن نعمل بجد لفهم سبب عدم وصول أدائنا إلى المستوى الذي كان ينبغي أن يكون عليه".

وأردف: "حددنا عدة مجالات نحتاج إلى التحقيق فيها بشكل أكبر، لكن الفورمولا 1 لا تقدم إجابات بسيطة، ونحتاج إلى المزيد من الأدلة قبل استخلاص استنتاجات حاسمة".

وأكمل: "تمنحنا سنغافورة فرصة فورية لمواصلة هذا العمل. خصائص الحلبة مختلفة جدًا، وهذا سيساعدنا على تكوين صورة أوضح عن موقعنا. ولهذا سنقيّم حزمة التحديثات الأحدث ومواصفاتنا السابقة على حد سواء خلال عطلة نهاية الأسبوع، للتأكد من أننا نفهم بالكامل الاتجاه الذي يتعين علينا اتخاذه".