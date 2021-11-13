مرسيدس تؤكّد عدم استئناف شطب نتيجة هاميلتون من تصفيات البرازيل

تصدّر هاميلتون التجارب التأهيليّة أمام غريمه ماكس فيرشتابن أمسٍ الجمعة، لكنّ مرسيدس استُدعيت للمثول أمام المراقبين ليلًا بعد اكتشاف أنّ نظام "دي آر اس" على سيارته خرق القوانين ضمن الفحص الفني بعد الحصّة.

وأجّل المراقبون التحقيق حتّى صباح السبت في انتظار المزيد من الأدلّة، قبل أن يتمّ الإعلان عن القرار النهائيّ بعد التجارب الحرّة الثانية.

وتمّ شطب نتيجة البريطاني من التجارب التأهيليّة، حيث قبل المراقبون أنّ ما حدث لم يكن خرقًا متعمّدًا للقوانين من قبل مرسيدس، لكن لم يكن بوسعهم اعتبار ذلك خطأً هيّنًا.

وتملك مرسيدس حقّ استئناف العقوبة، ولو فعلت ذلك لحافظ هاميلتون على المركز الأوّل على شبكة انطلاق السباق القصير وفق ما قاله الفريق.

لكنّ السهام الفضيّة أكّدت قبيل سباق الـ 24 لفّة أنّها لن تستأنف القرار، قائلةً: "نريد الفوز بهذه البطولة على الحلبة".

ذلك يعني أنّ هاميلتون سينطلق من المركز الأخير في السباق القصير بعد اختيار الفريق عدم تغيير خصائص سيارته والذي كان ليتسبّب في انطلاقه من خطّ الحظائر.

في الأثناء سينطلق فيرشتابن من المركز الأوّل في السباق القصير ليحصل على فرصة ذهبيّة لتوسيع أفضليّة النقاط الـ 19 التي يتمتّع بها في صدارة ترتيب البطولة.

إذ أنّ الفائز بالسباق القصير سيحصل على ثلاث نقاطٍ، ما يعني أنّ بوسع فيرشتابن رفع أفضليّته إلى 22 نقطة بالتوجّه إلى سباق الأحد.

فضلًا عن ذلك سيتراجع هاميلتون خمسة مراكز على شبكة انطلاق سباق الأحد بسبب تغييره لمحرّكه.