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مرسيدس تؤكد رسمياً بقاء هاميلتون في صفوفها بعقدٍ جديد

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مرسيدس تؤكد رسمياً بقاء هاميلتون في صفوفها بعقدٍ جديد

وقع لويس هاميلتون عقداً جديداً للبقاء مع فريق مرسيدس للفورمولا واحد للموسم المقبل، لينهي أسابيع طويلة من التكهنات حيال مستقبله.

انتهى عقد بطل العالم سبع مرات نهاية موسم 2020 المنصرم، والتأخر في إكمال عقد جديد مع السهام الفضية أشعل الكثير من النقاشات حيال خطوته المقبلة.

لكن، اليوم الاثنين، أعلنت مرسيدس أن هاميلتون سيبقى ضمن صفوفها لموسم 2021  المقبل.

حيث قال البريطاني: "أنا متحمس لخوض موسمي التاسع مع زملائي في مرسيدس. فريقنا حقق إنجازات مذهلة، ونحن نتطلع قدماً للبناء على نجاحاتنا بشكل أكبر، مع مواصلة العمل على التحسّن داخل الحلبة وخارجها".

وأكدت مرسيدس في الإعلان أن "قسماً هاماً" من العقد الجديد يتضمن الالتزام بالعمل على تنوع عرقي أكبر في الرياضة، إضافة إلى تبني مؤسسة خيرية مشتركة لهذا الغرض.

وأكمل هاميلتون: "أنا مصمم لمتابعة رحلتي، وقد بدأنا العمل على تعزيز التنوع في رياضة السيارات للأجيال المقبلة، وأنا ممتنّ حقاً لفريق مرسيدس على الدعم الرائع حيال رغبتي بدعم هذه القضايا".

وأضاف: "أنا فخور بالقول أننا نتوسع بالعمل أكثر على هذه النواحي خلال هذا العام عبر إطلاق مؤسسة خاصة بالتنوع العرقي في الرياضة".

وأردف: "أنا واثق بكل ما بوسعنا بناؤه معاً، ولا أكاد أطيق صبراً للعودة إلى المسار في شهر مارس المقبل".

وكان هاميلتون قد أمضى الفترة الشتوية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه كان على تواصل دوري مع توتو وولف مدير الفريق، وذلك لإكمال العمل على محادثات العقد.

حيث قال وولف: "لطالما كنا في اتفاق بالرأي مع هاميلتون حيال المواصلة معاً، لكن عام 2020 لم يكن اعتيادياً، واستغرقت الأمور بعض الوقت لإتمامها".

وأكمل: "معاً، قررنا تمديد علاقتنا الرياضية لموسم إضافي وبدء العمل على مشروع طويل الأمد ليكون الخطوة المقبلة نحو أهدافنا في تنوع عرقي أكبر لرياضتنا".

وكان هاميلتون قد انضم إلى مرسيدس في 2013، وأحرز الفوز بستة ألقاب خلال المواسم السبعة الماضية منذ 2014. وكان الموسم الوحيد الذي لم يحرز فيه اللقب في 2016، عندما خسر لصالح زميله نيكو روزبرغ قبل أن يعلن الأخير اعتزاله مباشرة بعد انتهاء الموسم.

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