أكد فريق مرسيدس رحيل غوين لاغرو، المسؤول السابق عن برنامج السائقين الشبان، وذلك قبل انتقال الفرنسي المرتقب إلى فريق ريد بُل للفورمولا 1.

وكما ذكر موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقًا خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة بلجيكا الكبرى، يبدو أن لاغرو، الذي يُعد من أبرز الخبراء في اكتشاف المواهب الشابة، سينضم إلى فريق ريد بُل للفورمولا 1 لتولي دور مماثل.

ولم يعلق أي من الطرفين على هذه الخطوة حتى بعد ظهر يوم الإثنين، عندما أكد مرسيدس رسميًا عبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي رحيل لاغرو عن فريق السهام الفضية.

حيث كتب الفريق في رسالة الوداع: "شكرًا لك يا غوين. لقد كانت رحلة رائعة معًا".

وأضاف: "عملنا معًا على تطوير العديد من السائقين الشبان، بمن فيهم سائقا الفورمولا 1 الحاليان لدينا جورج راسل وكيمي أنتونيللي، وقد قدمت مساهمة رائعة".

وتابع: "لقد بنينا معًا خليفة حقيقيًا لبرنامج مرسيدس-بنز الأصلي للسائقين الشبان، وها أنت تترك خلفك مجموعة موهوبة ستواصل هذا العمل. قد تنتهي العلاقات المهنية، لكننا سنبقى دائمًا أصدقاء تجمعنا طريقة التفكير نفسها. نتمنى لك كل التوفيق في تحديك المقبل".

ومن المتوقع أن يكون هذا التحدي المقبل مع فريق ريد بُل، حيث سيتولى دورًا مشابهًا لسد الفراغ الذي خلفه تقاعد مستشار السائقين المخضرم هيلموت ماركو في نهاية العام الماضي.

وخلال فترة إشراف لاغرو، نجح برنامج مرسيدس للسائقين الشبان في إيصال أسماء بارزة مثل إستيبان أوكون وجورج راسل إلى بطولة العالم للفورمولا 1.

أما كيمي أنتونيللي، الذي اكتشفه لاغرو في سباقات الكارتينغ عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا، فكان أحدث المواهب التي دفعتها مرسيدس بسرعة عبر فئات المقاعد الأحادية، وصولًا إلى ظهوره الأول في الفورمولا 1 بعمر 18 عامًا، ثم منافسته على اللقب في موسمه الثاني هذا العام.

حيث قال لاغرو لموقعنا "موتورسبورت.كوم" العام الماضي: "مع كيمي، لاحظت بسرعة أنه مختلف قليلًا عن بقية الأطفال في سباقات الكارتينغ".

وأضاف: "لكن في ذلك الوقت كان تفكيري: حسنًا، إنه أفضل سائق يمكنني ضمه في الكارتينغ، ولم أكن أفكر حتى في الفورمولا 1".

وتابع: "ثم عندما أجرينا أول اختبار له في سيارات المقاعد الأحادية، والطريقة التي تأقلم بها بسرعة مع كل موقف تقريبًا، بدأت تدرك أنك أمام شخص استثنائي للغاية".

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري وجوين لاغرو، مستشار تطوير سائقي مرسيدس ولوران ميكيز، مدير فريق آر بي الصورة من قبل: Sam Bloxham / Motorsport Images