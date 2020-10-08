مرسيدس تؤكّد إصابة أحد أفراد فريقها في الفورمولا واحد بفيروس كورونا

تجري الفورمولا واحد اختبارات دورية لجميع أفراد البادوك للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19" كجزء من بروتوكولاتها المعتمدة هذا الموسم لمواجهة الوضع الوبائي الحالي.

ويخض الجميع داخل بادوك البطولة إلى اختبارات إلزامية كل خمسة أيام، بينما تكشف البطولة عن نتائج الاختبارات أسبوعيًا.

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وضمن بيانٍ أصدرته مرسيدس اليوم الخميس في نوربورغرينغ، أكّد الفريق إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا.

وجاء في البيان: "يُمكننا تأكيد إصابة أحد أعضاء الفريق بفيروس كورونا. وقد تمّ التعامل مع هذا الوضع وفقًا للبروتوكولات الموضوعة من قِبل فيا، وبالعمل عن قُرب معهم".

وأضاف: "نطلب تفهّمكم بأنّنا لن نقدر على الإفصاح عن أيّة تفاصيل إضافية".

هذا وتمثّل تلك أول حالة معروفة لإصابة فرد من أحد فرق البطولة بفيروس كورونا خلال نهاية أسبوع أحد السباقات منذ تشخيص سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت بإصابته بالفيروس قُبيل جائزة بريطانيا الكبرى في يوليو/تموز الماضي.

هذا وتمّ ثبوت إيجابية اختبارات 26 حالة منذ أن بدأت الفورمولا واحد تجري برنامج اختباراتها نهاية يونيو/حزيران الماضي، لكنّ معظم هذه الحالات كان محدودًا بالأفراد المساعدين الذين لا ينتمون إلى أيّ فريق أو مجموعات فيا والفورمولا واحد.

وسيُطلب الآن من عضو مرسيدس الذي ثبتت إصابته بالفيروس أن يعزل نفسه من أجل الحد من انتشار الفيروس، على أن يتم إجراء عمليات اقتفاء أثر إضافية وفقًا لبروتوكولات فيا.