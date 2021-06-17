مرسيدس تؤجل تجارب غروجان في بول ريكار

كان من المقرر أن يكمل غروجان تجارب على متن سيارة مرسيدس "دبليو10"، وذلك بعد عرضٍ قدمه توتو وولف لسائق فريق هاس السابق، عقب حادثته المروعة في سباق البحرين العام الماضي.

وكان من المقرر في البداية أن يحظى غروجان بقيادة تجريبية لسيارة مرسيدس 2019 خلال جائزة فرنسا الكبرى بين يومي 25 و27 يونيو/تموز، لكن تم تقديم موعد الجائزة إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع، ما يعني أن الحدث المقرر يتعارض مع التزامات غروجان في إندي كار.

وما زالت فرصة تجربة الفرنسي للسيارة قائمة مع مرسيدس يوم 29 يونيو.

لكن هذا الموعد تم تأجيله بسبب قوانين كورونا التي فرضتها السلطات الفرنسية، ما يعني أن غروجان يتوجب عليه الخضوع إلى حجر صحي بعد سفره إلى فرنسا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وصباح يوم الأربعاء أعلنت مرسيدس على وسائل التواصل الاجتماعي أن تجارب غروجان للسيارة "قد تم تأجيلها بسبب قيود السفر ومتطلبات الحجر الصحي".

وأضاف الفريق أنه سيبحث عن فرصة جديدة في وقت لاحق من هذا العام لمنح غروجان نهاية مناسبة لمسيرته المهنية في الفورمولا واحد.

حيث جاء في بيان الفريق: "نحن ملتزمون بمنح رومان فرصته على متن سيارة مرسيدس للفورمولا واحد، ونحن نعمل على إعادة جدولة الموعد في وقت لاحق هذا الصيف".

من جهته، أوضح غروجان أن فكرة إقامة تجارب وداعية لمسيرته جاءت خلال فترة تواجده في المشفى بعد حادثته المروعة على حلبة الصخير.

فقال: "كان كل ذلك مبادرة من توتو. عندما كنتُ في المشفى في البحرين، كان أحدهم يساعدني على فتح التطبيقات على هاتفي، لأنني لم أكن قادراً على استعمال أصابعي".

وأردف: "من ثم قال لي الأصدقاء ’أووه، توتو قال أنه بوسعك المشاركة في تجارب مع مرسيدس إن لم تتمكن من العودة في أبوظبي’. وقلتُ ’أوه! حسناً، ذلك رائع للغاية’".

وأكمل: "من الواضح حينها، أنني أحببتُ تلك الفكرة جداً. لكنني أردتُ العودة في أبوظبي، ولم أتمكن. من ثم أردتُ العودة إلى المنزل، الراحة، ومن تلقيت اتصالاً من مرسيدس".

واسترسل: "إنها فرصة مذهلة. ما زلتُ معجباً بالفورمولا واحد وأشاهد سباقاتها. والآن لدي فرصة قيادة سيارة مرسيدس 2019، والتي لا تعتبر مختلفة كثيراً عن سيارة 2020، التي ربما هي أسرع سيارة فورمولا واحد في التاريخ".

واختتم: "سأقود من دون أي ضغط، من دون الخوف أو السعي لإكمال أي برنامج اختباري وغيره. نعم، يمكننا وضع برنامج، لكن الهدف من هذه التجارب هو الاستمتاع فقط".