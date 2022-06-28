مرسيدس تأمل عدم التأخير في قوانين محركات 2026 

هناك تكهنات بأن كلاً من بورشه وأودي تريدان تأكيد دخولهما معترك الفورمولا واحد بحلول جائزة النمسا الكبرى، حالما يتم توقيع قوانين المحركات الجديدة من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات يوم 29 يونيو/حزيران الجاري.

لكن يبدو أن التفاصيل الأخيرة للمشروع لم تكتمل بعد، وبالتالي فإن إعلان انضمام بورشه وأودي رسمياً قد يتأخر نتيجة لذلك.

لذا لا يرغب وولف بتأخير إتمام القوانين بشكل مطوّل أبعد من نهاية العام الجاري، حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن نريد إتمام القوانين بأسرع وقت كي نبدأ العمل".

وأكمل: "لكن لا بد من القيام بكل شيء بالشكل الصحيح. أتفهم موقف ’فيا’ تماماً، أعتقد أنه ليس من السهل العمل على كل تلك القوانين مع المصنعين وتجهيزها بأدق التفاصيل".

وتابع: "آمل ألا تتأخر هذه المسألة كثيراً. آمل إنهاء هذه الأمور خلال فترة الصيف كي نبدأ موسم الخريف مع قوانين محركات جاهزة".

وأضاف: "كنت آمل أن تكون لدينا القوانين بحلول سبتمبر/أيلول. في حال سارت جميع الجهود في اتجاه واحد سيكون ذلك جيداً".

لكن وبينما يتوقع وولف إمكانية التأخير، إلا أن ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري يرى أنه ما زال بالإمكان الالتزام بالجدول الزمني المقرر.

فقال: "لست واثقاً من أنه سيتم تأجيل إتمام القوانين. لم نتلقَ بعد أية معلومات حيال تأجيل التصويت".

واختتم: "هناك اجتماع نهاية يونيو، وسيكون هناك اجتماع للجنة الفورمولا واحد في النمسا، نأمل أن تسير الأمور خطوة بخطوة".

من المتوقع أن يتم الإعلان عن شراكة بين بورشه وريد بُل، بينما من المتوقع أن تُكمل أودي صفقة شراكة مع ساوبر التي تشارك حالياً تحت اسم ألفا روميو.