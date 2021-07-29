مرسيدس تأمل أن يُنهي تحكيم "فيا" محاولة ريد بُل لـ "تشويه" هاميلتون

جمع حادثٌ بين هاميلتون وغريمه على اللقب ماكس فيرشتابن أثناء معركتهما على صدارة سباق جائزة بريطانيا الكبرى في اللفّة الأولى، ما تسبّب في تعرّض فيرشتابن لاصطدام بقوّة "51جي".

وتلقّى هاميلتون عقوبة 10 ثوانٍ، لكنّه تعافى للفوز بالسباق ما تسبّب في موجة من الغضب في صفوف ريد بُل التي طالبت بعقوبة أكثر قساوة من خلال حقّ المراجعة.

اقرأ أيضاً: رفض مراجعة حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون

لكن على إثر جلسة الاستماع اليوم الخميس في المجر، رفض المراقبون القضيّة بعد أن توصّلوا إلى أنّ ريد بُل فشلت في توفير أدلّة جديدة مكتشفة.

وانتهت بذلك المسألة التي شهدت توجيه كريستيان هورنر وهيلموت ماركو لانتقادات لاذعة لهاميلتون. ووصف هورنر محاولة هاميلتون بـ "البائسة والهاوية"، في حين أشار ماركو إلى أنّ هاميلتون يستحقّ عقوبة الحظر من سباق.

أمّا فيرشتابن فقد وصف احتفالات هاميلتون بالفوز بـ "المخلّة للاحترام"، وأشار إلى إبقائه على تلك النظرة اليوم الخميس في المجر.

وضمن بيانٍ نشرته مرسيدس على إثر تحكيم "فيا"، رحّبت مرسيدس بالقرارات، وسلّطت الضوء على تعليقات الإدارة العليا لريد بُل مؤخّرًا تجاه هاميلتون.

وجاء في البيان: "يُرحّب فريق مرسيدس بقرارات المراقبين برفض حقّ ريد بُل بالمراجعة".

وأضاف: "إلى جانب وضع حدٍ لهذه الواقعة، فإنّنا نأمل أنّ هذا القرار سيضع حدًا لمحاولة إدارة ريد بُل العليا المنسّقة لتشويه اسم لويس هاميلتون الجيّد ونزاهته الرياضيّة، بما في ذلك الوثائق التي تقدّم بها الفريق ضمن التماسه غير الناجح".

وأردف: "نتطلّع قدمًا الآن للتسابق نهاية هذا الأسبوع ومواصلة منافستنا الحامية على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2021".

وكانت ريد بُل قد تقدّمت برسالة لدى "فيا" إلى جانب أدلّتها، حيث يبقى محتواها مجهولًا.

لكنّ تحكيم المراقبين أشار إلى "وجود بعض المخاوف حيال اتّهامات" ضُمّنت في الرسالة، لكنّهم لن يُدلوا بأيّة تعليقات حولها كون الالتماس رُفض.