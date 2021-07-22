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مرسيدس تأكدت من أن فيرشتابن بحالة جيّدة قبل احتفالات الفوز بجائزة بريطانيا الكبرى

شرحت مرسيدس أنّها لم تمض قُدمًا باحتفالات فوزها بجائزة بريطانيا الكبرى حتى تأكدت من ريد بُل و"فيا" بأنّ ماكس فيرشتابن بحالة جيدة ولم يتعرض لإصابات.

مرسيدس تأكدت من أن فيرشتابن بحالة جيّدة قبل احتفالات الفوز بجائزة بريطانيا الكبرى

واجهت الطريقة التي احتفل بها لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس فرحًا بفوزهما على حلبة سيلفرستون نهاية الأسبوع الماضي انتقادات لاذعة من غريمتهما ريد بُل.

إذ ومع نقل فيرشتابن إلى مستشفى قريب من أجل الخضوع لفحوصات وقائية إثر حادثة اللفة الأولى، فقد أبدت ريد بُل غضبًا شديدًا بأنّ غريمتها أظهرت سعادة كبيرة خلال الاحتفالات التي أعقبت الحدث.

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حيث صرّح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأنّ ذلك السلوك أظهر "أسلوب" مرسيدس، بينما غرّد فيرشتابن بأنّ هاميلتون أظهر سلوكًا "غير محترم".

لكنّ مرسيدس أوضحت الآن بأنّها تلقت معلومات من إدارة ريد بُل، إلى جانب "فيا"، بأنّ فيرشتابن كان بحالة جيدة، ولذلك لم تجد حاجة في إلغاء احتفالاتها.

وضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول طبيعة ردّة الفعل عقب السباق، قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "من المهم أن يعلم الجميع المعلومات التي تلقيناها".

وأضاف: "حصلنا على معلومات من الإدارة العليا لريد بُل بأنّ ماكس كان بحالة جيّدة. كما ذكر كريستيان (هورنر، مدير فريق ريد بُل) ذلك إلى مايكل ماسي (مدير سباقات الفورمولا واحد) عبر اللاسلكي قائلًا بأنّ ماكس لم يُصب وبحالة جيدة، وفيا كذلك منحتنا معلومات مشابهة".

وتابع: "لذا فإننا ما كنا لنحتفل بأيّة حال إذا ما كان ماكس تعرض لإصابة. وأعتقد بأنه من المهم للغاية فهم ذلك".

هذا وأكّد وولف بأن هاميلتون لم يكن يعلم بأن ماكس قد تم نقله إلى المستشفى حتى تم ذكر ذلك إليه خلال اللقاءات التلفزيونية عقب السباق.

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مع ذلك، أوضح وولف بأن بطل العالم تأكّد من أن غريمه بحالة جيدة عقب الحادثة مباشرة، وأنّ التحديث الذي أعقب السباق من ريد بُل و"فيا" جعل مرسيدس لا ترى سببًا في منح سائقها المعلومات المحدثة.

فقال: "سألنا لويس، حتى وهو داخل السيارة بينما كان يتجاوز الحادثة، إذا ما تمكن (فيرشتابن) من الخروج من السيارة. وحصل على رد بأنه خرج بنفسه من السيارة".

وعند سؤاله إذا ما حصل هاميلتون على تحديث بحالة فيرشتابن ونقله للمستشفى قبل احتفالات منصة التتويج، قال وولف: "المعلومات الوحيدة التي حصلنا عليها هي أن ماكس بحالة جيدة، ولهذا لم تكن هنالك حاجة لمنح لويس المزيد من التوضيح".

وبينما بدت الفرحة في احتفال هاميلتون على أرضه وأمام جماهيره، فقد أوضح وولف كذلك أنه من المهم إدراك مدى قيمة ذلك الفوز بعد سلسلة الانتصارات الأخيرة لريد بُل.

مُضيفًا أنّ غريمتهم قد تجاوزت الحدود في طبيعة انتقاداتها عقب السباق.

فقال: "علينا ألا ننسى بأنّ ذلك الفوز أتى بعد خمس جولات سلبية لنا. كما أنه كان فوز لويس بجائزة بريطانيا الكبرى، ومن الواضع بأنّ ذلك يعزّز من مشاعر الانتصار. وفيما يتعلّق بالتعليقات التي تمّ الإدلاء بها في هذا الصّدد، والتي كانت تشهيرية في بعض الأحيان وشخصية جدًا في أحيان أخرى، فأعتقد بأنّ الجميع بحاجة إلى القيام بالأمور بطريقتهم. ولكن من جهتي، ليس هنالك ما يمكن قوله في الحقيقة ردًا على ذلك".

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