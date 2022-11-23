مرسيدس: تأخّر ريد بُل بنسبة 25 بالمئة في وقت نفق الهواء سيكون مؤثرًا

كجزء من عقوبتها إثر خرق سقف النفقات في الموسم الماضي، تم تغريم ريد بُل بـ 7 ملايين دولار وتلقت خفضًا بنسبة 10 بالمئة في وقت نفق الهواء ضمن قيود الاختبارات الانسيابية.

وتلك الخسارة الإضافية في وقت نفق الهواء ستعني أن ريد بُل ستتأثر بشكل كبير بالمقارنة مع مرسيدس التي ستحصل على وقت إضافي في الاختبارات الانسيابية نتيجة حلولها بالمركز الثالث في ترتيب الصانعين هذا العام.

ووفقًا للقوانين الرياضية، فإنه كان سيُسمح لريد بُل بطلة العالم بـ 70 بالمئة فقط من الوقت الكامل في نفق الهواء، وهو ما يعادل 224 حصة.

فيما ستحصل فيراري صاحبة المركز الثاني في الترتيب على 75 بالمئة من وقت نفق الهواء والتي تعادل 240 حصة، فيما سيكون لدى مرسيدس 80 بالمئة من وقت نفق الهواء مع 256 حصة.

لكن نتيجة عقوبة ريد بُل، فإن العلامة النمساوية ستحصل الآن على 63 بالمئة فقط من الوقت المتاح مع 202 حصة داخل نفق الهواء.

وذلك يعني أن مرسيدس ستحصل على وقتًا أكبر بنسبة 27 بالمئة تقريبًا من ريد بُل داخل نفق الهواء.

حيث اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن ذلك التأخّر في الاختبارات الانسيابية قد يكون مؤثرًا.

وعند سؤاله إذا ما ستكون عودة فريقه أصعب الآن مع وجود سقف للنفقات، قال وولف: "أعتقد أنها ستكون أكثر صعوبة كونه لا يمكنك استثمار المزيد من أجل بلوغ أهدافك بشكل أسرع".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنه وفي ظل طريقة تصميم القوانين الانسيابية، والعقوبة التي حصلوا عليها، فسيكون لديهم وقت أقل منا بنسبة 25 بالمئة في نفق الهواء، وهو ما قد يكون مؤثرًا".

وتابع: "الطريقة التي تم بها وضع القوانين التي تحدّ من الاختبارات الانسيابية تعني أن هنالك فرقًا أبعد في الترتيب سيكون بمقدورها تحقيق قفزة كبيرة في الأداء بالمقارنة مع فرق الصدارة. وذلك هو السبب أيضاً في أننا سنرى منافسة أقرب في البطولات المستقبلية، حيث أنه وإذا ما أكملت الموسم في المركز الأخير، فستكون لديك 40 بالمئة إضافية في وقت الاختبارات الانسيابية".

واختتم: "تلك أفضلية واضحة يتعين عليك استغلالها، لكن هل سنتمكن من استغلالها بالشكل الأمثل؟ من يدري؟".