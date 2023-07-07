مرسيدس: تأجيل إكمال عقد هاميلتون لا علاقة له بالمال

تخوض السهام الفضية محادثات مع سائقها بطل العالم سبع مرات منذ أسابيع حيث يبدو أن العقد بينهما سيتجدد.

ومؤخراً عبّر كل من هاميلتون ومرسيدس عن تفاؤلهما حيال إكمال العقد. لكن لم يتم إكماله حتى الآن، حيث كشف توتو وولف مدير الفريق بأنه لن تكون هناك أية تطورات قبل جائزة بريطانيا الكبرى.

وأثار هذا التأخير المزيد من التكهنات حيال سبب ذلك، حتى أن الشائعات بدأت تظهر حيال إمكانية خروج البريطاني من صفوف الفريق.

لكن وولف قلل من تلك التكهنات، مشيراً إلى أن التأجيل سببه العمل على التفاصيل الأخيرة.

فقال: "نريده أن يكون متكاملاً حتى أصغر التفاصيل. هذه المسألة لا تتعلق بالمال على الإطلاق".

وتابع: "المسألة تتعلق بالمستقبل: ما نريد أن نقوم به بالشكل الصحيح والأمثل".

واسترسل: "نحن لم نعد نتكلم حول المدة، المال وغير ذلك. بل نتكلم عن مسائل أخرى".

وتأتي هذه التأخيرات في إكمال العقد بعد سباق النمسا الذي سُمع فيه هاميلتون وهو يتذمر عدة مرات من السيارة، حتى وصل الأمر إلى أن يتدخل وولف نفسه ليقول للبريطاني "قُد السيارة فحسب".

وبينما ترجم البعض كلام وولف على أنه نوع من التوتر بينهما، لكنه نفى كذلك مثل هذا التفسير.

فقال: "عليكم أن تسمعونا ونحن نتكلم على الهاتف وأثناء الاجتماعات.. ما سمعتموه لا يُقارن!".

وتابع: "أعتقد أننا خضنا جولة سيئة بالنسبة للجميع في الفريق وذلك ما يجعلنا أكثر قوة".

وأكد وولف أنه اضطر للتدخل لأن مرسيدس كانت تخوض جولة صعبة ولم يكن الفريق يريد إضاعة أية فرصة ممكنة خلال السباق.

فقال: "خضنا الكثير من النقاشات حيال حدود المسار. شعرت بأننا نريد ضمان استخلاص أقصى ما يمكننا لناحية الأداء".

واختتم: "لكن ذلك لم يحصل، وقدمنا أقصى ما كان بوسعنا".