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مرسيدس بوسعها اكتساب أفضلية عبر الاستعانة بتقنيات الواقع المعزز في عملياتها على الحلبة

تعتقد مرسيدس أنّ بمقدورها اكتساب أفضلية أمام الفرق المنافسة في بطولة العالم للفورمولا واحد عبر الاستعانة بتقنيات الواقع المعزّز من أجل تحسين التواصل بين المصنع والفريق على الحلبة.

مرسيدس بوسعها اكتساب أفضلية عبر الاستعانة بتقنيات الواقع المعزز في عملياتها على الحلبة

كشف الفريق بطل العالم عن خططه للعمل مع الراعي الجديد "تيم فيور" لاستكشاف الفرص التي يمكن أن توفّرها تقنية الواقع المعزز.

وتعمل شركة البرمجيات العالمية "تيم فيور" - والتي أصبحت لتوها ثالث راعٍ كبير لمرسيدس ضمن الصفقات الكلية للصانع الألماني والبالغة 300 مليون دولار - مع العديد من شركاء الصناعة للمساعدة في توفير حلول الواقع المعزز.

وترى مرسيدس بأنّ هنالك مجالًا لدخول تقنيات الواقع المعزز للمساعدة في تسريع حل المشاكل خلال الجوائز الكبرى، وكذلك تحسين عمليات الفريق وخفض المصاريف في حقبة سقف النفقات من خلال عدم الحاجة لسفر العديد من أعضاء الفريق إلى السباقات.

كما ستوفّر فكرة سماح أنظمة الواقع المعزز باتصال مباشر حيّ بين العاملين على الحلبة والموظفين المرتبطين بهم في المصنع رابطًا حيويًا خلال عُطل نهاية أسبوع السباقات.

وعند سؤاله عن المنافع المحتملة لذلك من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال توتو وولف مدير الفريق: "الفورمولا واحد رياضة تجوب العالم".

وأكمل: "بذات النحو مثلما أنه لدينا غرفة دعم السباق، حيث يتواجد ما يقرب من 30 شخصًا يراقبون السيارة، التي تعمل في جهاز المحاكاة، وفي نفق الهواء، من أجل تعزيز الأداء على المسار، فإنّنا بحاجة كذلك إلى التحقق من الأجزاء عالية التقنية، مثل المكونات الهيدروليكية لوحدة الطاقة وعلب التروس".

وأضاف: "أعتقد بأنّ وجود تواصل عن بُعد من المصنع عبر تقنيات الواقع المعزز التي توفرها ’تيم فيور’ سيمنحنا أفضلية بكل تأكيد".

وأردف: "كما تتمثّل منافع ذلك أيضاً في أنّ العمل عن بُعد الذي اختبرناه جميعًا في الأشهر الـ 12 الماضية يساعد كذلك في تقليل بصمة الكربون الخاصة بنا".

وتابع/ :إذ سنكون قادرين على اصطحاب أشخاص أقل إلى حلبة السباق، كون الوصول البعيد سيسمح لنا بالتمتع بذات الإمكانيات العمل مع مهندسينا على المسار حتى وهم متواجدون في المصنع".

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من جهته، أوضح أوليفر ستيل المدير التنفيذي لشركة "تيم فيور" أنّ الواقع المعزز شكّل عاملًا مساعدًا ضخمًا في صناعات أخرى، وأنّه بالتأكيد سيوفّر فرصًا في الفورمولا واحد.

فقال: "ضمن الجوانب اللوجستية، الإصلاح، التحقق واختبارات الرعاية الصحية، فإنّ لدينا حلولًا على سبيل المثال حيث يرتدي العاملون نظارات خاصة ويحصلون على التعليمات خطوة بخطوة على هذه النظارات".

وتابع: "نوفّر العديد من الحلول للعديد من العملاء حول العالم، معظمهم من الشركات الكبيرة التي تطبق تلك التقنيات. أعتقد بأنّه وعلى مدار الأعوام، سيكون هنالك بالتأكيد فرصة لمناقشة ذلك أيضًا على الساحة الرياضية".

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