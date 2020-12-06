مرسيدس: بوتاس وراسل لديهما حرية التسابق دون مخاوف حيال مزاحمة فيما بينهما

ضمن مشاركته الأولى مع مرسيدس، تعويضًا لبطل العالم لويس هاميلتون إثر إصابته بفيروس كورونا، تمكّن راسل من التأهّل ثانيًا في الصخير، حيث خسر قطب الانطلاق الأوّل بفارق طفيف لصالح زميله بوتاس.

وقال صاحب الـ 22 عامًا أنّه شعر "بامتعاض" إثر خسارته قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.026 ثانية فقط، لكنّه فاق توقعات مرسيدس، وذلك بعد أن أخبره الفريق قُبيل التصفيات بأنّه سيكون سعيدًا بتواجده ضمن المراكز الخمسة الأولى على شبكة الانطلاق.

ولطالما تم ربط اسم راسل بشكل كبير بمقعد مستقبلي مع مرسيدس، على الرُغم من أنّ الفريق قد نفى تعامله مع هذه الجولة كتصفيات بينه وبين بوتاس ليكون زميلًا لهاميلتون في 2022.

ويسعى راسل السائق الأساسي لويليامز وراء حصد أولى نقاطه في الفورمولا واحد خلال سباق اليوم، لكنّه قد يبتعد بأهدافه أكثر نحو تسجيل أول فوز له إذا ما تمكّن من التغلّب على بوتاس.

لكن وولف ليس متخوفًا حيال أيّة مزاحمة أو منافسة ضارية قد تنشأ بين الثنائي في البحرين، حيث يشعر بأنّ كليهما سيكون واثقًا من مركزه.

فقال: "ستكون منافسة محتدمة بكل تأكيد، لكنني لا أرى أيّة مزاحمة داخل الفريق. فالتيري مستقر ويدرك موقعه. ولا شيء ليُبرهنه".

وأضاف: "وبالنسبة لجورج، سيكون الوضع أسهل بعض الشيء، فلا ضغط عليه على الإطلاق. فليس لديه ما يخسره. وبالطبّع لن يكون (ماكس) فيرشتابن سعيدًا بأنّ هنالك فتى جديد ضمن المنافسة سينطلق أمامه".

وتابع: "جورج على الخط الأسوأ هنا، حيث أنّ قمرة القيادة صغيرة للغاية عليه. كما أنّ دواسات القابض صغيرة للغاية على يديه وأصابعه. لذلك في الحقيقة، أملك ذات التوقعات للسباق مثل التصفيات. فقد أكّد لنا ما نعتقده بشأنه. فكما سبق وقلت، لقد أثار إعجابي، لكنني لست متفاجئًا".

وعند سؤاله إذا ما ستعتمد مرسيدس أيّة أوامر للفريق لصالح بوتاس، أوضح وولف أن الفريق لن يبتعد عن مقاربته المعتادة بالسماح بحرية التسابق.

حيث قال: "لا، لديهما حرية التسابق. هذا حق الجميع".