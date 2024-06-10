مرسيدس بصدد جلب أرضية جديدة في إسبانيا بعد الأمل الذي منحه الجناح الأمامي الجديد
تتجه مرسيدس لتعزيز سعيها في التحديثات مع أرضية جديدة في جائزة إسبانيا الكبرى، والتي تأمُل بأن تساعدها أكثر في طريقها للعودة إلى المقدمة.
الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات
قدم الصانع الألماني أكثر جولاته تنافسية هذا الموسم في مونتريال نهاية الأسبوع الماضي، حيث تمكن جورج راسل من حصد البول بوزيشن قبل أن يصعد منصة التتويج بحلوله ثالثًا.
ويبدو بأن الجناح الأمامي الجديد الذي جلبه الفريق قد ساعد في تعزيز حزمة التحديثات الأخيرة وأدخل تحولًا في خصائص التوازن على السيارة، ومنح الأمل بأن السهام الفضية قد تمكنت أخيرًا من فك شفرة سيارتها ضمن حقبة التأثيرات الأرضية.
وفي ظل خطط الفريق التطويرية المتضمنة جلب أرضية جديدة في السباق المقبل في إسبانيا، فإن توتو وولف مدير الفريق اعترف بأن هنالك شعور داخلي بأن فريقه بدأ بالابتعاد أخيرًا عن الصعوبات التي واجهته في الماضي عندما لم تكن التحديثات تقدم الأداء المأمول.
حيث قال: "أعتقد بأننا ومنذ إيمولا قد اتخذنا الخطوات الصحيحة وجلبنا على السيارة الأجزاء التي قدمت ما نريد، وهو أمر كنا نعاني معه في الأعوام الماضية".
وأضاف: "الآن يبدو بأننا نستخلص المزيد من الأداء في كل جولة، ولدينا تحديثات قادمة كذلك، أجزاء جديدة قادمة في برشلونة والتي من شأنها مساعدتنا. لذلك آمُل أن يكون بمقدورنا مواصلة تلك الوجهة الإيجابية".
وعند سؤاله عقب السباق الذي شهد تواجد راسل في الصدارة لبعض الوقت إذا ما شعر بأن مرسيدس لديها السيارة القادرة على الفوز، قال وولف: "ربما لبضع دقائق حلمنا بذلك، لكن الواقع لم يكن هكذا على الأرجح".
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