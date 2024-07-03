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مرسيدس بصدد تغيير شريكها للملابس والانتقال لعلامة تجارية شهيرة

تتجه مرسيدس للدخول في شراكة مع العلامة الشهيرة أديداس في موسم 2025.

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

سيغيّر فريق مرسيدس في الفورمولا 1 شريكه للملابس في الموسم المُقبل، حيث أنه بصدد الدخول في شراكة مع أديداس وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

تأتي تلك الصفقة بينما تسعى علامة الملابس الرياضية الألمانية إلى بديل رفيع المستوى بعد خسارة رعايتها التاريخية للمنتخب الوطني الألماني لكرة القدم لصالح نايكي بدءًا من 2027.

وكان بيورن خولده المدير التنفيذي لأديداس قد تحدث قبل أسبوعين بشكل إيجابي عن الفورمولا 1 وقال بأنه يخوض محادثات مع عدد من الفرق حيال صفقات رعاية محتملة.

حيث قال في حوار مع صحيفة بيلد: "الفورمولا 1 رياضة تملك معدل نمو قويًا للغاية، وكذلك بين الأجيال الصاعدة".

وأضاف: "نخوض محادثات مع عدد من الفرق. معظم العقود في البطولة الآن تستمر حتى 2026، لذلك آمُل أن نتوصل لاتفاق".

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الآن، وبعد تقرير من ذات الصحيفة الألمانية يقول بأن الصفقة بين مرسيدس وأديداس قد تمت بالفعل، فقد أكدت مصادر كذلك إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنه قد تم الاتفاق على كل شيء.

مع ذلك، لم يصدر بعد أي إعلان رسمي حيال تلك الصفقة، كما رفضت مرسيدس التعليق حيال المسألة عندما التواصل معها.

مع ذلك، يبدو بأن المفاوضات بين مرسيدس وأديداس في مرحلة متقدمة بالفعل، حيث أشارت مصادر إلى أن القمصان الجديدة للفريق برعاية العلامة الألمانية للموسم المُقبل قد ظهرت بالفعل في جائزة النمسا نهاية الأسبوع الماضي كجزء من عملية التقييم قُبيل اعتمادها في 2025.

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