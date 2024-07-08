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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

مرسيدس بصدد الدفع بتحديث مزدوج قبل العطلة الصيفية

وعدت مرسيدس بأن تبني على زخم فوزها مع لويس هاميلتون في جائزة بريطانيا الكبرى عبر جلب المزيد من التحديثات خلال الأسابيع المقبلة.

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: مالكولم غريفيث

ستواصل مرسيدس جلب تحديثات أساسية في بودابست وسبا بعدما ساهم تطوير سيارتها لموسم 2024 في حصد الفريق فوزًا مستحقًا بجائزة بريطانيا الكبرى.

أحرز لويس هاميلتون فوزًا عاطفيًا على أرضه والتاسع في موطنه بعد عامين ونصف من الانتظار من أجل إحراز الانتصار الرابع بعد المئة في مسيرته، بعد أن نجح في صد هجوم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ضمن أجواء متقلبة.

وذلك هو الفوز الثاني لمرسيدس هذا الموسم بعد أن فاز جورج راسل في النمسا مستفيدًا من الحادثة المثيرة للجدل بين فيرستابن ولاندو نوريس.

لكن ومع حجز راسل وهاميلتون لصف الانطلاق الأول في سيلفرستون، فقد فازت مرسيدس عن استحقاق، وذلك بعد أن بدت متراجعة بعض الشيء ضمن وتيرة السباق في أجواء متقلبة في مواجهة ثنائي مكلارين، لكنها كانت مدهشة على صعيد تنفيذ السباق.

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ويعد ذلك تتويجًا لسلسلة التحديثات الأخيرة التي جلبتها مرسيدس، حيث وعد توتو وولف مدير الفريق بأن السهام الفضية ستواصل جلب أجزاء جديدة خلال السباقين المتبقيين قبل العطلة الصيفية.

حيث قال: "ما يزال أمامنا المزيد من الأداء لاستخلاصه، حيث سنجلب تحديثات في بودابست وسبا".

وأضاف: "علينا ألا ننجر وراء هذه الانتصارات، فقد فزنا الأسبوع الماضي مستفيدين من الحادثة، ولكن اليوم كان فوزًنا صريحًا وعن استحقاق".

وتابع: "كانت لدينا وتيرة حقيقية، إذ كان بوسعكم رؤية جورج ولويس في الصدارة ضمن كافة الأجواء تقريبًا".

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