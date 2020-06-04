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مرسيدس بصدد إجراء تجارب في سيلفرستون استعدادًا لعودة السباقات

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مرسيدس بصدد إجراء تجارب في سيلفرستون استعدادًا لعودة السباقات
04-06-2020

يعود لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس إلى قمرة فيادة سيارة مرسيدس في الفورمولا واحد الأسبوع المُقبل عندما يجري الفريق الألماني تجارب من يومين على حلبة سيلفرستون.

بعد أسابيع من التوقّف وإغلاق مصنع الفريق وبقاء الموظفين في منازلهم بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، تستهل مرسيدس استعداداتها لموسم الفورمولا واحد الذي سينطلق من النمسا في يوليو/تموز المُقبل عبر تجارب ليومين على حلبة سيلفرستون موطن جائزة بريطانيا الكبرى.

وضمن تغريدة على تويتر، أعلن الفريق المتمركز في براكلي أنّ سائقَيه سيحصلان على يوم من التجارب لكل منهما خلف مقود سيارة مرسيدس بمواصفات 2018.

وجاء في تدوينة الفريق على تويتر: "فالتيري (الثلاثاء) ولويس (الأربعاء) سيقودان سيارة مرسيدس 2018 دبليو09 ضمن تجارب ليومين، في ظل استعدادات الفريق واختباره لبروتوكلات السلامة الجديدة قُبيل انطلاق الموسم من النمسا الشهر المُقبل".

هذا ولا تسمح قوانين الفورمولا واحد بإجراء تجارب رسمية خلال الموسم للسيارات الحالية، لكنّ استخدام مرسيدس لطراز أقدم يسمح لها بقطع قدر الأميال التي تريدها.

وتنصّ اللوائح الرياضية الحالية على: "اختبار السيارات القديمة ربما يُسمح به مع سيارات تم بناؤها مع خصائص تلك الفترة وربما يُسمح باستخدام إطارات مصنعة فقط وخصيصًا لذلك الغرض".

وتحتاج مرسيدس لاتّباع إجراءات التجارب الاعتيادية، بأن تُعلم "فيا" بالسيارات التي يتمّ استخدامها، السائقين، طبيعة الاختبار، مدته وغرضه.

 
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