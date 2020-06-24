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مرسيدس بصدد إتمام صفقة رعاية مع "روكيت" في الفورمولا واحد

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مرسيدس بصدد إتمام صفقة رعاية مع "روكيت" في الفورمولا واحد
24-06-2020

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ مرسيدس في مرحلة الإنتهاء من صفقة رعاية جديدة مع شركة "روكيت" والتي قد يبدأ العمل بها مع بداية موسم الفورمولا واحد الجديد.

كانت شركة "روكيت" سابقًا الراعي الرئيسي لفريق ويليامز منذ بداية موسم 2019، قبل أن يتم فض تلك الشراكة من قِبَل الفريق البريطاني نهاية شهر مايو/أيار الماضي.

لكنّ "روكيت" في طريقها الآن لتصبح راعية لفريق مرسيدس قُبيل انطلاق الموسم المؤجّل للبطولة هذا العام، حيث من المتوقّع أن يكون تأكيد تلك الصفقة وشيكًا.

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وصرّح متحدث باسم مرسيدس بأنّ الفريق "لا يُمكنه التعليق الآن على أيّة نقاشات تجارية سرية، سواء كانت مع روكيت أو أيّة علامة أخرى".

جديرٌ بالذكر أنّ مجموعة "روكيت" تعمل تحت لوائها سلسلة من العلامات التجارية، بما فيها شركة الهواتف وشركة تصنيع الجعة "أيه بي كاي" في ألمانيا، حيث كان شعارا هاتين الشركتين على سيارة ويليامز خلال موسم 2019 والتجارب الشتوية لموسم 2020.

وعقب الانفصال مع ويليامز، شدّدت "روكيت" على بقائها ملتزمة بنشاطاتها في رياضة السيارات، وذلك من خلال تواجدها في الفورمولا إي كراعٍ رئيسي لفريق فينتوري، إلى جانب رعايتها لكل سيارات سلسلة "دبليو" النسائية.

ومن المعلوم أنّ فريق ويليامز قد أعلم "روكيت" بفسخه للشراكة فقط يوم الإعلان عنها، بالتزامن مع إعلان الحظيرة البريطانية خططها لبيع الفريق أو البحث عن استثمار جديد للحصول على تمويل خلال الأشهر المُقبلة.

هذا وستنضم "روكيت" إلى مجموعة رعاة مرسيدس، ومنهم على سبيل المثال بيتروناس الراعي الرئيسي، بوز، مونستر إنرجي وإنيوس.

وسيمثّل وصول شركة "روكيت" دعمًا لسعي مرسيدس نحو جعل عملياتها في الفورمولا واحد أكثر ربحية في المستقبل مع اعتماد سقف نفقات يبلغ 145 مليون دولار في موسم 2021.

وقد سبق وصرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس في فبراير/شباط الماضي بأنّ جعل الفريق مشروعًا مربحًا لطالما كان الهدف، وذلك لجعل مسألة تمويل عملياته أمرًا بديهيًا للشركة الأم دايملر.

فقال: "التسويق هائل والعوائد الاستثمارية يجب أن تكون اللمسة الختامية للعمل بأكمله".

وأضاف: "نرى أن الفرق الأمريكية الرياضية مُربحة بمعظمها. هدفي الشخصي ومساهمتي الخاصة مع شركائنا تكمن في النظر إلى مثل تلك الشركات والاستفادة منها، لتصبح المشاركة أمراً بديهياً".

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