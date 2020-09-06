مرسيدس بدأت بالتحضير لحظر ضبط المحرّك من قبل قرار "فيا"

مثّلت جائزة إيطاليا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري السباق الأوّل الذي يُطبّق فيه حظر تغيير ضبط المحرّك خلال التصفيات والسباق، ما يعني ضرورة استخدام ضبط واحد طوال الحصص.

واعتُبرت تلك الخطوة محاولة للحدّ من سيطرة سيارات مرسيدس، لكنّ لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس حجزا الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق في مونزا.

وكان زمن هاميلتون أسرع بثمانية أعشارٍ من الثانية من كارلوس ساينز الإبن صاحب المركز الثالث، وهو ما يظهر عدم وجود أيّة علامات على الحدّ من أفضليّة مرسيدس.

وبحديثه بعد تصفيات مونزا، قال وولف أنّ مرسيدس تجهّزت لحظر الإعدادات حتّى قبل إصدار "فيا" للقوانين الجديدة، وذلك تفاعلًا مع المعارضة التي لاحظ الفريق تناميها.

وقال وولف: "تتمحور طريقة عملنا حول استخراج الأداء والقادرة على التأقلم كمنظّمة من أجل مجابهة أيّ وضع".

وأضاف: "حالما أصبح من الواضح أنّ هناك لوبيات متنامية ضدّ ضبط التصفيات الخاص بنا، قبل فترة طويلة من التوجيه التقنيّ، نقلنا أعمال تطويرنا لمواجهة هذا الوضع".

وأكمل: "لاحظنا اليوم المرّة الأولى كيفيّة تغيّر مستوى الأداء بين الفرق، وهناك بعض النتائج المثيرة للاهتمام".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ أكثر من ضغطوا لتطبيق هذا التغيير لم يُظهروا أداءً قويًا اليوم. أكبر أفضليّة ركّزنا عليها هي كسب زمنٍ في السباق، وذلك سيحدث يوم الأحد".

وأردف: "نحن ندفع الحدود، لهذا حظينا بتصفيات جيّدة حقًا يوم السبت، أنا مسرورٌ جدًا لأجل الفريق. نحتاج الآن للقيام بعملٍ رائع في السباق".

وواصل شرحه بالقول: "علمنا أنّ هذا التغيير قادم، وقلنا حينها: حسنًا، لنستغلّ هذا التغيير كفرصة. أعتقد بأنّ العقليّة في بريكسوورث رائعة. قالوا سنخوض التحدّيث، وسنتوصّل إلى ضبط قويّ للتصفيات ويُمكن تشغيله طوال مسافة السباق".

واختتم بالقول: "خسرنا القليل من الأداء في التصفيات بشكلٍ عام، لكنّنا كسبنا الكثير من الأداء للسباق. يُمكننا تشغيل المحرّك بقوّة أعلى في السباق. لم نبلغ ذلك إلّا بعد بحوث مكثّفة على جهاز القياس. كلّ شيء على ما يرام حتّى الآن، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".