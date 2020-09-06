فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
السباق خلال
03 ساعات
:
40 دقيقة
:
45 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس بدأت بالتحضير لحظر ضبط المحرّك من قبل قرار "فيا"

المشاركات
التعليقات
مرسيدس بدأت بالتحضير لحظر ضبط المحرّك من قبل قرار "فيا"

كشف توتو وولف أنّ فريقه مرسيدس بدأ بالتحضير لحظر "إعداد الحفلة" في الفورمولا واحد قبل إصدار "فيا" للقيود التقنيّة الجديدة بعد أن لاحظ تزايد حجم معارضة منافسيه.

مثّلت جائزة إيطاليا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري السباق الأوّل الذي يُطبّق فيه حظر تغيير ضبط المحرّك خلال التصفيات والسباق، ما يعني ضرورة استخدام ضبط واحد طوال الحصص.

واعتُبرت تلك الخطوة محاولة للحدّ من سيطرة سيارات مرسيدس، لكنّ لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس حجزا الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق في مونزا.

وكان زمن هاميلتون أسرع بثمانية أعشارٍ من الثانية من كارلوس ساينز الإبن صاحب المركز الثالث، وهو ما يظهر عدم وجود أيّة علامات على الحدّ من أفضليّة مرسيدس.

اقرأ أيضاً:

وبحديثه بعد تصفيات مونزا، قال وولف أنّ مرسيدس تجهّزت لحظر الإعدادات حتّى قبل إصدار "فيا" للقوانين الجديدة، وذلك تفاعلًا مع المعارضة التي لاحظ الفريق تناميها.

وقال وولف: "تتمحور طريقة عملنا حول استخراج الأداء والقادرة على التأقلم كمنظّمة من أجل مجابهة أيّ وضع".

وأضاف: "حالما أصبح من الواضح أنّ هناك لوبيات متنامية ضدّ ضبط التصفيات الخاص بنا، قبل فترة طويلة من التوجيه التقنيّ، نقلنا أعمال تطويرنا لمواجهة هذا الوضع".

وأكمل: "لاحظنا اليوم المرّة الأولى كيفيّة تغيّر مستوى الأداء بين الفرق، وهناك بعض النتائج المثيرة للاهتمام".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ أكثر من ضغطوا لتطبيق هذا التغيير لم يُظهروا أداءً قويًا اليوم. أكبر أفضليّة ركّزنا عليها هي كسب زمنٍ في السباق، وذلك سيحدث يوم الأحد".

وأردف: "نحن ندفع الحدود، لهذا حظينا بتصفيات جيّدة حقًا يوم السبت، أنا مسرورٌ جدًا لأجل الفريق. نحتاج الآن للقيام بعملٍ رائع في السباق".

وواصل شرحه بالقول: "علمنا أنّ هذا التغيير قادم، وقلنا حينها: حسنًا، لنستغلّ هذا التغيير كفرصة. أعتقد بأنّ العقليّة في بريكسوورث رائعة. قالوا سنخوض التحدّيث، وسنتوصّل إلى ضبط قويّ للتصفيات ويُمكن تشغيله طوال مسافة السباق".

واختتم بالقول: "خسرنا القليل من الأداء في التصفيات بشكلٍ عام، لكنّنا كسبنا الكثير من الأداء للسباق. يُمكننا تشغيل المحرّك بقوّة أعلى في السباق. لم نبلغ ذلك إلّا بعد بحوث مكثّفة على جهاز القياس. كلّ شيء على ما يرام حتّى الآن، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءًا من موسم 2021 في الفورمولا واحد

المقال السابق

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءًا من موسم 2021 في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس بدأت بالتحضير لحظر ضبط المحرّك من قبل قرار "فيا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس بدأت بالتحضير لحظر ضبط المحرّك من قبل قرار "فيا"

فيرشتابن يشكّ في قدرته على التغلّب على بوتاس في ترتيب البطولة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشكّ في قدرته على التغلّب على بوتاس في ترتيب البطولة

لوكلير: معاناتنا أكثر ألمًا في مونزا بعد الإخفاق في التجارب التأهيلية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: معاناتنا أكثر ألمًا في مونزا بعد الإخفاق في التجارب التأهيلية

هاميلتون "لا يفهم" حجم الفارق مع بقيّة منافسي مرسيدس في تصفيات مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون "لا يفهم" حجم الفارق مع بقيّة منافسي مرسيدس في تصفيات مونزا

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءًا من موسم 2021 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءًا من موسم 2021 في الفورمولا واحد

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020

مثول 8 سائقين أمام المراقبين إثر اقتراب هاميلتون من التعرض لحادثة في تجارب مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مثول 8 سائقين أمام المراقبين إثر اقتراب هاميلتون من التعرض لحادثة في تجارب مونزا

فيرشتابن: الافتقار إلى الطاقة "ليس عذرًا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: الافتقار إلى الطاقة "ليس عذرًا"

أحدث الأخبار

مرسيدس بدأت بالتحضير لحظر ضبط المحرّك من قبل قرار "فيا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس بدأت بالتحضير لحظر ضبط المحرّك من قبل قرار "فيا"

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءًا من موسم 2021 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءًا من موسم 2021 في الفورمولا واحد

فيرشتابن يشكّ في قدرته على التغلّب على بوتاس في ترتيب البطولة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشكّ في قدرته على التغلّب على بوتاس في ترتيب البطولة

هاميلتون "لا يفهم" حجم الفارق مع بقيّة منافسي مرسيدس في تصفيات مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون "لا يفهم" حجم الفارق مع بقيّة منافسي مرسيدس في تصفيات مونزا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس بدأت بالتحضير لحظر ضبط المحرّك من قبل قرار "فيا"

19د
2
فورمولا 1

فيرشتابن يشكّ في قدرته على التغلّب على بوتاس في ترتيب البطولة

3
فورمولا 1

لوكلير: معاناتنا أكثر ألمًا في مونزا بعد الإخفاق في التجارب التأهيلية

4
فورمولا 1

هاميلتون "لا يفهم" حجم الفارق مع بقيّة منافسي مرسيدس في تصفيات مونزا

5
فورمولا 1

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءًا من موسم 2021 في الفورمولا واحد

39د

أحدث الأخبار

مرسيدس بدأت بالتحضير لحظر ضبط المحرّك من قبل قرار "فيا"
فورمولا 1

مرسيدس بدأت بالتحضير لحظر ضبط المحرّك من قبل قرار "فيا"

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءًا من موسم 2021 في الفورمولا واحد
فورمولا 1

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءًا من موسم 2021 في الفورمولا واحد

فيرشتابن يشكّ في قدرته على التغلّب على بوتاس في ترتيب البطولة
فورمولا 1

فيرشتابن يشكّ في قدرته على التغلّب على بوتاس في ترتيب البطولة

هاميلتون "لا يفهم" حجم الفارق مع بقيّة منافسي مرسيدس في تصفيات مونزا
فورمولا 1

هاميلتون "لا يفهم" حجم الفارق مع بقيّة منافسي مرسيدس في تصفيات مونزا

بوتاس "ليس متأكدًا من مدى سعادة ريد بُل الآن" بعد حظر "ضبط الحفلة"
فورمولا 1

بوتاس "ليس متأكدًا من مدى سعادة ريد بُل الآن" بعد حظر "ضبط الحفلة"

أحدث ملفات الفيديو

ما الذي يعنيه رحيل عائلة ويليامز لمستقبل فريق الفورمولا واحد؟ 05:00
فورمولا 1

ما الذي يعنيه رحيل عائلة ويليامز لمستقبل فريق الفورمولا واحد؟

عندما غيّرت رينو الفورمولا واحد إلى الأبد 03:18
فورمولا 1

عندما غيّرت رينو الفورمولا واحد إلى الأبد

لفة على مسار حلبة البحرين المعدل 01:06
فورمولا 1

لفة على مسار حلبة البحرين المعدل

شرح إعدادات محرك الفورمولا واحد 04:44
فورمولا 1

شرح إعدادات محرك الفورمولا واحد

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: مونزا ملكة السرعة 02:12
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: مونزا ملكة السرعة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.