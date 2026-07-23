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مرسيدس بحاجة لحلّ المشاكل "قبل جولة المجر"

رغم التعديلات التي أجراها جورج راسل على أسلوب قيادته، لم يتمكن فريق مرسيدس حتى الآن من تحديد السبب الكامل وراء المشاكل المتواصلة لتوزيع الطاقة.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

يواصل فريق مرسيدس التحقيق في سبب معاناة جورج راسل من ضعف السرعة على الخطوط المستقيمة مقارنة بزميله كيمي أنتونيللي خلال جائزة بلجيكا الكبرى.

ومن جانب راسل، ظهرت مشكلة نقص توزيع الطاقة وما نتج عنها من فقدان للسرعة القصوى، خصوصًا على الحلبات التي تتأثر بأداء وحدة الطاقة، للمرة الأولى في سيلفرستون، قبل أن تصبح أكثر وضوحًا بكثير في سبا-فرانكورشان.

وخلال حصص التجارب في بلجيكا، وبدرجة أقل خلال التجارب التأهيلية، ظهر فارق كبير في السرعة القصوى بين راسل وأنتونيللي. إذ تمكن أنتونيللي من انتزاع قطب الانطلاق الأول، بينما أنهى راسل التجارب في المركز الرابع.

وخلصت التحقيقات التي أجراها فريق مرسيدس بعد سباق سيلفرستون إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للمشكلة كان الاختلاف في أسلوب القيادة بين راسل وأنتونيللي.

وكان راسل قد عدّل أيضًا طريقة استخدامه لدواسة الوقود وأسلوب قيادته وفقًا لذلك قبل سبا. لكن نائب المدير التقني في مرسيدس، سيموني ريستا، أكد أن ذلك لم يحلّ المشكلة بشكل كامل.

وقال ريستا: "نحتاج إلى فهم مشاكل سيارة جورج بشكل كامل وحلها قبل السباق المقبل".

وأضاف: "بدأ كل شيء في سيلفرستون. بدأنا نلاحظ اختلافات في توزيع الطاقة بين السيارتين. أجرينا تحليلات شاملة للغاية، وخلصنا إلى أن أحد أكبر العوامل كان الاختلاف في أسلوب القيادة بين السائقين".

وتابع: "عمل جورج كثيرًا على هذا الأمر وعدّل أسلوب قيادته وفقًا لذلك قبل سبا. ومع ذلك، ورغم هذه التعديلات، ما زلنا نرى بعض الاختلافات في توزيع الطاقة بين السيارتين".

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وشدد ريستا أيضًا على أن القوانين التقنية لموسم 2026 لا تزال جديدة جدًا، وأن جميع الفرق تحاول فهم النظام.

حيث قال: "نحن نتسابق وفق قوانين تقنية جديدة تمامًا، ولم تمر سوى عشرة سباقات منذ تطبيق هذه القوانين".

وأضاف: "ما زلنا لم نفهم بشكل كامل جميع العوامل التي تؤثر على توزيع الطاقة".

وتابع: "لسنا الفريق الوحيد في هذا الوضع. نرى العديد من الفرق تحاول فهم القوانين الجديدة والتكيف معها".

وأردف: "من أجل الاستعداد بأفضل صورة ممكنة لجائزة المجر الكبرى، سنحاول بالتأكيد العثور على السبب الجذري وراء هذا الاختلاف".

وبغض النظر عن المشاكل المرتبطة بأسلوب قيادة راسل، واجه سائقا مرسيدس مشكلة أخرى في اللفة الأولى من جائزة بلجيكا الكبرى.

إذ فقد كلا سائقي مرسيدس الطاقة الكهربائية على مقطع كيميل المستقيم. وكان راسل تحديدًا قد تعرض للتجاوز بسهولة من سائقي فيراري نتيجة لذلك، قبل أن ينسحب من السباق بعد احتكاكه مع لويس هاميلتون.

وأوضح ريستا أن السبب كان خطأ في البرمجيات.

حيث قال: "بشكل أساسي، واجهنا مشكلة في البرمجيات في كلتا سيارتي الفريق".

وأضاف: "لذلك، وصلنا إلى حد استعادة الطاقة عند الخروج من المنعطف الأول، ولم نتمكن من توفير الدعم الكهربائي".

واختتم: "أثرت هذه الحالة على جورج وكيمي معًا، ورغم انطلاقهما بشكل جيد، كان كلاهما يخسران مراكز".

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