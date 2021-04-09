مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

عانت مرسيدس من برنامج تجارب صعب أثناء تحضيرها للموسم الجديد في ظل معاناة الفريق من سوء استقرار القسم الخلفيّ من سيارتها "دبليو12" إثر تغييرات القوانين التي خفضت الارتكازيّة لموسم 2021.

بالرغم من أنّ مرسيدس كانت متأخّرة على مدار اللفّة الواحدة في البحرين، حيث خسرت في مواجهة ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل ضمن المعركة على قطب الانطلاق الأوّل، فإنّ أداء كان أفضل على مدار المسافات الطويلة في السباق.

وكان هاميلتون قادرًا على التغلّب على فيرشتابن ضمن المعركة المتقاربة على الفوز، وذلك بعد أن أجبر فيرشتابن على إرجاع الصدارة له بعد أن تجاوزه من خارج المسار مع بقاء 4 لفّات على النهاية.

لكنّ السباق قدّم مؤشّرات على أنّ مرسيدس ستُواجه تحديًا كبيرًا من قبل ريد بُل في 2021 في ظلّ سعي الفريق لتحقيق لقبه الثامن على التوالي.

وبحديثه عن سباق البحرين وانتصاره، اعترف هاميلتون أنّ مرسيدس كانت "محظوظة" بالتغلّب على ريد بُل نتيجة خروج فيرشتابن عن المسار، وأنّ عليها تقديم أداء أفضل في السباقات المقبلة.

وقال حيال ذلك: "أنا متأكّدٌ من أنّ علينا القيام بعملٍ أفضل".

وأضاف: "علينا أن نكون أذكى، إلى جانب أنّ كيفيّة إنجازنا لعطلة نهاية الأسبوع بحقيقة أنّنا لا نملك السيارة الأسرع في الوقت الحاضر".

وأكمل: "لكن ذلك جيّدٌ بالنسبة لي. لا أعارض استخراج المزيد من أجل إحداث فارق".

وكانت مرسيدس قد حقّقت جميع الألقاب منذ انطلاق الحقبة الهجينة في 2014، حيث يعود آخر تحدٍ لها إلى موسمَي 2017 و2018 مع فيراري.

لكنّ خفض الارتكازيّة لموسم 2021 أضرّ بالفرق التي تستخدم زاوية انحناء أمامي منخفضة مثل مرسيدس وأستون مارتن، وذلك على عكس الفرق الأخرى المستخدمة لزاوية عالية.

وحلّ بوتاس ثالثًا في البحرين متأخّرًا بـ 37 ثانية عن هاميلتون وفيرشتابن بعد وقفة صيانة إضافيّة متأخّرة، لكنّه عانى لمجاراتهما طوال السباق.

وقال الفنلندي أنّ مرسيدس تتأخّر حاليًا عن ريد بُل على صعيد الأداء، قائلًا أنّ وتيرة سيارة "دبليو12" لا تزال بحاجة لأن تكون أفضل.

وقال حيال ذلك: "تبدو ريد بُل سريعة حقًا، وأتطلّع قدمًا لمشاهدة الإعادة بالنسبة للفّات الأخيرة بين ماكس ولويس".

وأضاف: "ليست لدينا السيارة الأسرع في الوقت الحاضر، نحتاج لأن نكون مثاليين في كلّ جانب آخر".

وأردف: "لكن من الواضح أنّ علينا أن نحصل على السيارة الأسرع، لذا نحتاج لمواصلة العمل".