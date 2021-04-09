مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
18 أبريل
التجارب الحرّة الأولى خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
02 مايو
السباق خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
225 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
246 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد التالي / جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

يعتقد لويس هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس أنّ على فريقهما مرسيدس أن يكون "ذكيًا ومثاليًا" في حال أراد التغلّب على ريد بُل خلال موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

عانت مرسيدس من برنامج تجارب صعب أثناء تحضيرها للموسم الجديد في ظل معاناة الفريق من سوء استقرار القسم الخلفيّ من سيارتها "دبليو12" إثر تغييرات القوانين التي خفضت الارتكازيّة لموسم 2021.

بالرغم من أنّ مرسيدس كانت متأخّرة على مدار اللفّة الواحدة في البحرين، حيث خسرت في مواجهة ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل ضمن المعركة على قطب الانطلاق الأوّل، فإنّ أداء كان أفضل على مدار المسافات الطويلة في السباق.

وكان هاميلتون قادرًا على التغلّب على فيرشتابن ضمن المعركة المتقاربة على الفوز، وذلك بعد أن أجبر فيرشتابن على إرجاع الصدارة له بعد أن تجاوزه من خارج المسار مع بقاء 4 لفّات على النهاية.

لكنّ السباق قدّم مؤشّرات على أنّ مرسيدس ستُواجه تحديًا كبيرًا من قبل ريد بُل في 2021 في ظلّ سعي الفريق لتحقيق لقبه الثامن على التوالي.

وبحديثه عن سباق البحرين وانتصاره، اعترف هاميلتون أنّ مرسيدس كانت "محظوظة" بالتغلّب على ريد بُل نتيجة خروج فيرشتابن عن المسار، وأنّ عليها تقديم أداء أفضل في السباقات المقبلة.

وقال حيال ذلك: "أنا متأكّدٌ من أنّ علينا القيام بعملٍ أفضل".

وأضاف: "علينا أن نكون أذكى، إلى جانب أنّ كيفيّة إنجازنا لعطلة نهاية الأسبوع بحقيقة أنّنا لا نملك السيارة الأسرع في الوقت الحاضر".

وأكمل: "لكن ذلك جيّدٌ بالنسبة لي. لا أعارض استخراج المزيد من أجل إحداث فارق".

اقرأ أيضاً:

وكانت مرسيدس قد حقّقت جميع الألقاب منذ انطلاق الحقبة الهجينة في 2014، حيث يعود آخر تحدٍ لها إلى موسمَي 2017 و2018 مع فيراري.

لكنّ خفض الارتكازيّة لموسم 2021 أضرّ بالفرق التي تستخدم زاوية انحناء أمامي منخفضة مثل مرسيدس وأستون مارتن، وذلك على عكس الفرق الأخرى المستخدمة لزاوية عالية.

وحلّ بوتاس ثالثًا في البحرين متأخّرًا بـ 37 ثانية عن هاميلتون وفيرشتابن بعد وقفة صيانة إضافيّة متأخّرة، لكنّه عانى لمجاراتهما طوال السباق.

وقال الفنلندي أنّ مرسيدس تتأخّر حاليًا عن ريد بُل على صعيد الأداء، قائلًا أنّ وتيرة سيارة "دبليو12" لا تزال بحاجة لأن تكون أفضل.

وقال حيال ذلك: "تبدو ريد بُل سريعة حقًا، وأتطلّع قدمًا لمشاهدة الإعادة بالنسبة للفّات الأخيرة بين ماكس ولويس".

وأضاف: "ليست لدينا السيارة الأسرع في الوقت الحاضر، نحتاج لأن نكون مثاليين في كلّ جانب آخر".

وأردف: "لكن من الواضح أنّ علينا أن نحصل على السيارة الأسرع، لذا نحتاج لمواصلة العمل".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

المقال السابق

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

المقال التالي

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

2
موتو جي بي

"الموتو جي بي" تستهدف إقامة تجارب على حلبة الشوارع الجديدة في إندونيسيا في 2021

7دقيقة
3
فورمولا 1

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

4
فورمولا 1

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

19س
5
فورمولا 1

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

أحدث الأخبار
جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري
فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

33د
مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
فورمولا 1

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات
فورمولا 1

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

19س
هلكنبرغ ينضم رسمياً إلى أستون مارتن بدور السائق الاحتياطي
فورمولا 1

هلكنبرغ ينضم رسمياً إلى أستون مارتن بدور السائق الاحتياطي

22س
أحدث ملفات الفيديو
عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي 01:44
فورمولا 1
07-04-2021

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا 25:14
فورمولا 1
05-04-2021

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1
02-04-2021

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد 01:19
فورمولا 1
01-04-2021

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين 13:11
فورمولا 1
01-04-2021

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين

الأكثر شعبية اليوم

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

"الموتو جي بي" تستهدف إقامة تجارب على حلبة الشوارع الجديدة في إندونيسيا في 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

"الموتو جي بي" تستهدف إقامة تجارب على حلبة الشوارع الجديدة في إندونيسيا في 2021

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

برون يُشيد بتسونودا "أفضل ناشئي الفورمولا واحد منذ سنوات"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون يُشيد بتسونودا "أفضل ناشئي الفورمولا واحد منذ سنوات"

امتلاك سائقَين سريعين هو "مفتاح" صحوة مكلارين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

امتلاك سائقَين سريعين هو "مفتاح" صحوة مكلارين في الفورمولا واحد

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

أحدث الأخبار

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.