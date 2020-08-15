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مرسيدس باتت في "حال أفضل" حيال حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون

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مرسيدس باتت في "حال أفضل" حيال حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون
15-08-2020

قال جايمس أليسون المدير التقني لدى فريق مرسيدس للفورمولا واحد أن السهام الفضية باتت "في حال أفضل" حيال حرارة الإطارات في إسبانيا بالمقارنة مع سيلفرستون.

مُنيت مرسيدس بأول هزيمة لها في موسم 2020 للفورمولا واحد في جائزة الذكرى الـ 70 للبطولة، وذلك بعد أن عانت مع إطارات كلتا سيارتيها في السباق.

ولم يتمكن لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس من مجاراة ماكس فيرشتابن، الذي خطف فوزاً غير متوقع بعد إدارة مُذهلة لإطاراته.

وتعود معاناة مرسيدس في سيلفرستون إلى حرارة المسار المرتفعة والنوعية الأكثر ليونة للإطارات التي قدمتها بيريللي.

وأوضح الفريق في وقت سابق أنه سيكون "من السُخف" عدم توقع تكرار مثل تلك المشاكل لاحقاً في جائزة إسبانيا الكبرى، نظراً للحرارة المرتفعة هناك كذلك.

وتمكنت السهام الفضية من إنهاء التجارب الحرة الأولى والثانية بالمركزين الأول والثاني يوم الجمعة في سيلفرستون، لكنّ هاميلتون حذّر حينها من أن وتيرة ريد بُل تبدو تنافسية للغاية على المسافات الطويلة.

وضمن معرض كلامه بعد التجارب الحرة في برشلونة، كشف أليسون أن مرسيدس أمضت وقتاً طويلاً في تحليل معاناتها خلال سباق سيلفرستون.

فقال: "لقد أمضينا الأسبوع في المصنع ونحن نحاول فهم أسباب ما حصل في سيلفرستون، وضمان تقديم إعدادات في إسبانيا تأخذ ما حصل بالحسبان".

وأكمل: "برنامجنا ليوم الجمعة كان يتمحور حول إثبات كفاءة تحليلاتنا وإبقاء الحرارة ضمن حدودها الطبيعية، على جميع أنواع الإطارات والمسافات القصيرة والطويلة، ومحاولة تجربة ذلك على المسار ذي درجة الحرارة المرتفعة، والمتطلّب على صعيد الانسيابية".

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بالمقابل، كرر أليسون تحذيرات هاميلتون حيال التهديد الذي تشكله ريد بُل، لكنه أشار إلى أن مرسيدس باتت قادرة على التحكم بحرارة الإطارات بشكل أكثر كفاءة من سيلفرستون.

فقال: "ما زلنا قادرين على تقديم وتيرة جيدة على مدار اللفة الواحدة، لكن المنافسة ستكون متقاربة خلال السباق".

وأكمل: "سنرى على صعيد المسافات الطويلة، نحن في مواجهة فيرشتابن متعادلان للغاية".

واختتم: "من ناحية إيجابية، يبدو أننا بتنا في وضع أفضل لناحية حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون".

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