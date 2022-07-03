مرسيدس: الكشف عن استغلال الأرضيّات المرنة "أمرٌ صادم"

كجزء من المحادثات بين "فيا" والفرق حول قيود السلامة المخطط لها على الارتدادات المفرطة التي أزعجت السائقين، انصبّ بعض التركيز على صلابة الأرضيّات.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه خلال محادثات اللجنة الاستشاريّة التقنيّة في الأسبوع الذي تلى جائزة كندا الكبرى، تمّ الاشتباه في دفع بعض الفرق لحدود القوانين أكثر من القيود المفروضة على مرونة الأرضيّات والألواح.

وتنصّ القوانين الحاليّة على أنّ الانحناء الأقصى لا يجب أن يتجاوز 2 ملم عند فتحتي اللوح الأوسط ولا أكثر من 2 ملم عند الفتحة الخلفيّة في محاولة لضمان صلابة كافية للأرضيّة.

لكن كانت هناك بعض المزاعم بأنّ بعض الفرق تمكّنت من التوصّل إلى مرونة ذكيّة لأرضيّاتها لمستوى يصل إلى 6 ملم في المجمل، وهو ما يسمح لها باعتماد زاوية انحناء أمامي أعلى بكثير وتشغيل سياراتها على مقربة أكثر من سطح المسار من أجل استخراج المزيد من الأداء من دون المجازفة بالتعرّض للاحتكاك السيّء بسطح المسار.

وأشارت مصادر إلى أنّ بعض الفرق كانت متفاجئة ممّا تفعله منافساتها، حيث اعترف وولف بأنّه كان مصدومًا حيال ذلك.

وقال النمساوي: "لم يكن لأيّ أحدٍ فكرة حول ذلك إلى أن طرحت فيا المسألة خلال الاجتماع الأخير، وهو ما كان مفاجأة كبرى بالنسبة لكلّ الفرق".

وأضاف: "ما هو مُضمّنٌ في القوانين وما هي النيّة منه واضحان للغاية. أعني أنّه لا توجد أيّ حجّة لمرونتها بأكثر ممّا تنصّ عليه القوانين. كانت ذلك مفاجئًا على الأقل، بل صادمًا".

وكاستجابة لهذه الاكتشافات، أعلمت "فيا" الفرق بتغيير مزمعٍ في القوانين ضمن محاولتها خفض تأثير الارتدادات.

وضمن مسوّدة توجيه تقنيّ أصدره نيكولاس تومبازيس المسؤول عن الشؤون التقنيّة لسيارات المقعد الأحادي ضمن جائزة بريطانيا الكبرى، والتي ستدخل حيّز التنفيذ بدءًا من جولة فرنسا، أعلنت "فيا" تضييقها القيود على صعيد القوانين المتعلّقة بصلابة الأرضيّة.

وأوضح تومبازيس أنّ "فيا" تعتقد بأنّ الفرق تُقدم على تغيير شكل الأرضيّة بشكلٍ مكثّف تحت الأحمال "من أجل بلوغ ارتفاعات قيادة أقلّ، وبالتالي تحقيق مكاسب انسيابيّة غير مباشرة".

وجاء في توجيه "فيا": "يجب على الفرق إثبات امتثالها لهذه المتطلّبات من خلال فحص مفصّل للرسومات التقنيّة والمجسّمات الحاسوبيّة، والتركيب الفعلي، إلى جانب تحليلٍ للعناصر المحدودة.

وفي حين لا تزال هويّة الفرق المعنيّة غير معروفة، فإنّ أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في صفوف مرسيدس يعتقد بأنّ التغيير قد يُساعد فريقه على التقدّم أكثر إلى الأمام.

وقال في هذا الصدد: "عندما طفت هذه المسألة على السطح، فقد أدركنا أنّ هناك فرصًا لسنا بصدد استغلالها".

وأكمل: "لذا لن يُؤثّر علينا هذا التغيير على كيفيّة تشغيلنا لسيارتنا. قد يُؤثّر ذلك على منافسينا، وبالتالي قد يُقرّبنا أكثر إلى الصدارة".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت