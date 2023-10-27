مرسيدس: القطعة الخشبية أسفل سيارة هاميلتون "لم تُلمس" بعد التجارب في أوستن

تم شطب نتيجة هاميلتون (وشارل لوكلير)، بعد سباق أوستن بسبب خرق القوانين التي تتعلق بالسماكة المسموحة للقطعة الخشبية أسفل السيارة.

واعترف الفريق بأنه ارتكب خطأ بتقريب سيارة هاميلتون بشكل كبير جداً من سطح المسار، وبوجود المطبات الكثيرة، فإن التآكل كان كبيراً.

وتعقيباً على الخطأ، أوضح جايمس أليسون أن الفريق لم يترك هامشاً كافياً للتآكل، حيث شعر بأن كل شيء تحت السيطرة عقب التجارب الحرة الأولى.

حيث أظهرت الاستقصاءات بعد التجارب - وهي المرة الوحيدة التي تُتاح للفرق فيها دراسة السيارة قبل إدخالها خط الحظائر المغلق - أن القطعة تلك غير متضررة بسبب المطبات أو الحفف الجانبية.

وضمن معرض كلامه ضمن فيديو بعد السباق، قال أليسون: "أوستن حلبة كثيرة المطبات، لذا هناك فرصة لارتطام السيارة بسطح المسار. نحن ببساطة لم نترك الهامش الكافي بنهاية التجارب الحرة".

وأكمل: "حين أكملنا الإعدادات، قمنا بالتحقق من القطعة وكل شيء بدا على ما يرام، لم نلمسها بعد التجارب. لكن النتيجة بعد السباق تتكلم عن نفسها".

وأردف: "لم تكن السيارة قانونية (نتيجة لذلك)، بالتالي كان يجب علينا رفع السيارة أكثر لمنح أنفسنا بعض الهامش. بالطبع ذلك خطؤنا، من المفهوم حصوله في جولة تضم سباقاً قصيراً حين يكون هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها، خاصة على حلبة تضم تلك المطبات".

وتابع: "لكن هذا درس لنا للمستقبل لضمان أخذ المزيد من الهوامش خاصة على حلبة تحتوي الكثير من المطبات".

ورغم أن أليسون اعترف بأن الفريق "أُحرج" بعض الشيء لمثل هذا الخرق، لكنه أشار إلى النواحي الإيجابية من تحسن أداء السيارة المحدثة.

فقال: "شطب النتيجة ضربة موجعة. إنه شعور سيء. ومؤلم كذلك".

وأكمل: "الجميع محبط، وهناك نوع من الإحراج كذلك لأننا لا نريد أن نخرق القوانين ونخسر النقاط".

وأردف: "لكن بعد فترة سنعود للشعور الإيجابي حيال تحسن السيارة".

وتابع: "مع بقاء 4 سباقات حتى نهاية الموسم، أنا واثق من أننا سنبقى ضمن الجانب الصحيح من القوانين".

واختتم: "سيعود الشعور الإيجابي خاصة بعد التحسن نتيجة التحديثات، لدينا 4 سباقات لإثبات ذلك".