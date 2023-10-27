اشترك
فورمولا 1 جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
أخبار

مرسيدس: القطعة الخشبية أسفل سيارة هاميلتون "لم تُلمس" بعد التجارب في أوستن

كشفت مرسيدس بأن القطعة الخشبية أسفل سيارة لويس هاميلتون "لم تُلمس" بعد التجارب الحرة لجائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد.

منشور
لويس هاميلتون، مرسيدس

تم شطب نتيجة هاميلتون (وشارل لوكلير)، بعد سباق أوستن بسبب خرق القوانين التي تتعلق بالسماكة المسموحة للقطعة  الخشبية أسفل السيارة.

واعترف الفريق بأنه ارتكب خطأ بتقريب سيارة هاميلتون بشكل كبير جداً من سطح المسار، وبوجود المطبات الكثيرة، فإن التآكل كان كبيراً.

وتعقيباً على الخطأ، أوضح جايمس أليسون أن الفريق لم يترك هامشاً كافياً للتآكل، حيث شعر بأن كل شيء تحت السيطرة عقب التجارب الحرة الأولى.

حيث أظهرت الاستقصاءات بعد التجارب - وهي المرة الوحيدة التي تُتاح للفرق فيها دراسة السيارة قبل إدخالها خط الحظائر المغلق - أن القطعة تلك غير متضررة بسبب المطبات أو الحفف الجانبية.

وضمن معرض كلامه ضمن فيديو بعد السباق، قال أليسون: "أوستن حلبة كثيرة المطبات، لذا هناك فرصة لارتطام السيارة بسطح المسار. نحن ببساطة لم نترك الهامش الكافي بنهاية التجارب الحرة".

وأكمل: "حين أكملنا الإعدادات، قمنا بالتحقق من القطعة وكل شيء بدا على ما يرام، لم نلمسها بعد التجارب. لكن النتيجة بعد السباق تتكلم عن نفسها".

وأردف: "لم تكن السيارة قانونية (نتيجة لذلك)، بالتالي كان يجب علينا رفع السيارة أكثر لمنح أنفسنا بعض الهامش. بالطبع ذلك خطؤنا، من المفهوم حصوله في جولة تضم سباقاً قصيراً حين يكون هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها، خاصة على حلبة تضم تلك المطبات".

وتابع: "لكن هذا درس لنا للمستقبل لضمان أخذ المزيد من الهوامش خاصة على حلبة تحتوي الكثير من المطبات".

اقرأ أيضاً:

ورغم أن أليسون اعترف بأن الفريق "أُحرج" بعض الشيء لمثل هذا الخرق، لكنه أشار إلى النواحي الإيجابية من تحسن أداء السيارة المحدثة.

فقال: "شطب النتيجة ضربة موجعة. إنه شعور سيء. ومؤلم كذلك".

وأكمل: "الجميع محبط، وهناك نوع من الإحراج كذلك لأننا لا نريد أن نخرق القوانين ونخسر النقاط".

وأردف: "لكن بعد فترة سنعود للشعور الإيجابي حيال تحسن السيارة".

وتابع: "مع بقاء 4 سباقات حتى نهاية الموسم، أنا واثق من أننا سنبقى ضمن الجانب الصحيح من القوانين".

واختتم: "سيعود الشعور الإيجابي خاصة بعد التحسن نتيجة التحديثات، لدينا 4 سباقات لإثبات ذلك".

المشاركات
التعليقات
المقال السابق راسل يقترح حلاً يردع السائقين من التجاوز بشكل غير قانوني
لويس هاميلتون
More from
لويس هاميلتون
مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023

مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023

فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023 مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023

هاميلتون يكشف الثقة التي منحته إياها تحديثات سيارة مرسيدس في أوستن

هاميلتون يكشف الثقة التي منحته إياها تحديثات سيارة مرسيدس في أوستن

فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

هاميلتون يكشف الثقة التي منحته إياها تحديثات سيارة مرسيدس في أوستن هاميلتون يكشف الثقة التي منحته إياها تحديثات سيارة مرسيدس في أوستن

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

مرسيدس
More from
مرسيدس
مرسيدس ستعيد مراجعة وقفات الصيانة بعد التأخير في أوستن

مرسيدس ستعيد مراجعة وقفات الصيانة بعد التأخير في أوستن

فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

مرسيدس ستعيد مراجعة وقفات الصيانة بعد التأخير في أوستن مرسيدس ستعيد مراجعة وقفات الصيانة بعد التأخير في أوستن

فيرستابن يشق طريقه من المركز السادس ليحرز الفوز بالسباق الرئيسي في أوستن

فيرستابن يشق طريقه من المركز السادس ليحرز الفوز بالسباق الرئيسي في أوستن

فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

فيرستابن يشق طريقه من المركز السادس ليحرز الفوز بالسباق الرئيسي في أوستن فيرستابن يشق طريقه من المركز السادس ليحرز الفوز بالسباق الرئيسي في أوستن

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

فيرستابن يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة في المكسيك

فيرستابن يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة في المكسيك

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة في المكسيك فيرستابن يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة في المكسيك

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في المكسيك أمام نوريس ولوكلير

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في المكسيك أمام نوريس ولوكلير

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في المكسيك أمام نوريس ولوكلير فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في المكسيك أمام نوريس ولوكلير

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون

مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023

مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023 مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك