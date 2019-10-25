مرسيدس: الفارق مع فيراري وريد بُل "أكبر من المتوقّع"

في الوقت الذي تقدّم فيه سيباستيان فيتيل على ماكس فيرشتابن بعُشرٍ من الثانية مع نهاية مجريات الجمعة في المكسيك، كان بوتاس متأخّرًا بستّة أعشارٍ من الثانية كأفضل سائقَي مرسيدس.

وكانت مرسيدس قد مُنيت بالهزيمة خلال النسختين الماضيتين من السباق، حيث توجّه الفريق إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع وهو يتوقّع أن "تكون الأكثر صعوبة" له في ما تبقّى من سباقات 2019.

وقال بوتاس: "كان المسار زلقًا هذا اليوم، خاصة في الحصّة الأولى التي كانت مخادعة جدًا، حيث كان توازن السيارة مفرط الانزلاق".

وأضاف: "تحسّن شعوري كثيرًا في التجارب الثانية، لم يكن الشعور سيّئًا في الحقيقة، لكنّني لا أزال أعتقد بأنّنا نفتقر للقليل من التماسك".

وأكمل: "يبدو أداء فيراري وريد بُل أفضل على الحلبة في الوقت الحاضر، لكن مثلما هو الحال دائمًا مع أيّام الجمعة فبوسعنا القيام بعملٍ أفضل قليلًا في اليوم التالي، نحتاج فقط للعمل بجهدٍ هذه الليلة".

من جانبه كان أداء لويس هاميلتون معاكسًا، حيث كان أسرع في الحصّة الأولى الأبرد، قبل أن يتراجع أداؤه في فترة ما بعد الظهر.

وقال البريطاني: "لم نواجه أيّة دراما كبيرة في الحقيقة، يتعلّق الأمر بمحاولة فهم هذه الإطارات".

وأضاف: "كانت الأجواء باردة في الصباح وحارة أكثر قليلًا في فترة ما بعد الظهر، وكذلك بين اللفّات القصيرة والأخرى الطويلة، من الصعب تحديد كيفيّة عمل هذه الإطارات. ذلك هو جوهر اللعبة".

واختتم حديثه بالقول: "أعتقد بأنّنا لسنا بعيدين جدًا عن ريد بُل، لكنّ فيراري واصلت استخراج الطاقة من محرّكها على الخطوط المستقيمة، الفارق بيننا وبينهم ضخمٌ قرب نهاية الخطّ المستقيم. أعتقد بأنّ ذلك ينطبق بينهم وبين بقيّة السائقين أيضاً".