مرسيدس: العمل على نظام "داس" لم ينتهِ بالرغم من حظره لموسم 2021

جذبت مرسيدس الأنظار في البادوك عندما شرعت في استخدام نظام "داس" خلال التجارب الشتويّة في فبراير.

ويسمح النظام للسائقَين لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس بتغيير زاوية توجيه الإطارَين الأماميين على سيارة "دبليو11" من داخل قمرة القيادة من خلال دفع أو سحب المقود.

واحتجّ فريق ريد بُل على قانونيّة نظام "داس" خلال الجولة الافتتاحيّة في النمسا، لكنّ "فيا" اعتبرته قانونيًا.

بالرغم من ذلك سيتمّ حظر نظام "داس" لموسم 2021، ما دفع أغلب الفرق إلى عدم تكريس جهود وموارد لتصميم نسخها الخاصة من النظام.

لكنّ مرسيدس لا تُخطّط للتوقّف عن تعلّم المزيد بالرغم من الحظر الوشيك نسبيًا، عوضًا عن ذلك فإنّها تتطلّع لدفع التطوير قدر الإمكان قبل أن يتمّ حظره.

وقال جايمس أليسون المدير التقنيّ لفريق مرسيدس لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّه لا يزال نظامًا جديدًا بالنسبة إلينا".

وأضاف: "لا نزال في رحلة استكشاف لمعرفة كيف، وأين ومتى يُوفّر لنا أفضل الفرص بدقّة".

وتابع: "لا تزال طريقة تطويرنا له مفتوحة مع تقدّم الموسم. لذا لم ينتهِ عليه بعد، ونأمل استخراج المزيد منه إذا تعلّمنا المزيد خلال السباقات القليلة المقبلة".

واستخدم هاميلتون وبوتاس نظام "داس" للمساعدة على تحمية الإطارات قبل التصفيات وعند إعادة الانطلاقة في السباقات خلال المراحل الأولى من موسم 2020.

وسيطرت مرسيدس بالفعل على الجولات الثلاث الأولى من الموسم من خلال ثلاثة انتصارات متتالية في الوقت الذي عانت فيه غريمتاها ريد بُل وفيراري.

ويسعى الفريق لحصد لقبه السابع المزدوج في بطولتَي السائقين والصانعين هذا العام، ليُمدّد هيمنته الكاملة التي تعود إلى 2014.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس على إثر فوز هاميلتون في المجر أنّه "لا يُوجد شيء واحد فقط" يُمكن اعتباره العامل الرئيسيّ وراء انتصارات مرسيدس المتواصلة في هذه الفترة.

وقال: "بل هناك عددٌ من النقاط المجتمعة. يعود ذلك إلى الاستثمار في الموارد المناسبة. وقدر الابتكار الذي كنّا قادرين على استخراجه من عمليّة البحث والتطوير الخاصة بنا".

وأكمل: "يعود الأمر في النهاية إلى الأشخاص المسؤولين. شاهدنا على مرّ الأعوام أجيالًا بعد أجيال يتحمّلون المسؤوليّة ويُضيفون الأداء في الفريق".

وأردف: "لا يقتصر الأمر على جانب الهندسة الذي نتحدّث بشأنه طوال الوقت، لكنّني أقصد جميع الجوانب. التسويق، والتواصل، ووسائل التواصل الاجتماعيّ، والرعاية. كلّها جوانب تجعل هذا الفريق الأكثر نجاحًا".

واختتم بالقول: "بالرغم من ذلك لا يجب أن ننساق وراء التفكير في أنّنا الأعظم، كونك تبدأ بالخسارة سريعًا حينها".