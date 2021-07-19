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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

مرسيدس: العلم الأحمر أنقذ هاميلتون من الانسحاب في سباق بريطانيا

تعتقد مرسيدس أنّه لولا رفع العلم الأحمر، كان لويس هاميلتون ليضطرّ للانسحاب من سباق جائزة بريطانيا الكبرى جرّاء الضرر الذي تعرضت له سيارته إثر حادثته مع ماكس فيرشتابن.

مرسيدس: العلم الأحمر أنقذ هاميلتون من الانسحاب في سباق بريطانيا

بينما كانا يتنافسان على الصدارة في اللفة الافتتاحية من سباق سيلفرستون، احتكّ الإطار الأمامي الأيسر لسيارة هاميلتون بالإطار الخلفي الأيمن لسيارة فيرشتابن، ما تسبب بانزلاق سيارة ريد بُل واصطدامها بالحواجز، فيما تمكّن سائق مرسيدس من مواصلة السباق.

وقد تمّ استدعاء سيارة الأمان على الفور إثر الحادثة قبل أن يُرفع العلم الأحمر من أجل السماح للمارشلز والعاملين بإصلاح الحواجز وانتشال سيارة فيرشتابن المتضررة.

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وخلال فترة التوقف، فحصت مرسيدس سيارة هاميلتون لتقييم حجم الأضرار الناتجة عن الحادثة، وهو الوقت الذي اكتشف فيه الفريق مشكلة مع الهيكل المعدني للإطار الأمامي الأيسر، حيث تمّ استبدال الأجزاء الضرورية لمعالجة المشكلة.

وبالنظر إلى أنّ الفريق لم يكن قادرًا على اكتشاف المشكلة المحتملة بينما كان السائق على المسار، فيعتقد آندرو شوفلين مدير هندسة جانب الحلبة لدى مرسيدس بأنّه لولا توقف السباق، لكانت تلك الأضرار تسببت بانسحاب هاميلتون لاحقًا.

حيث قال: "تضرر الهيكل المعدني للإطار الأمامي الأيسر خلال الحادثة، وهذا كان ليتسبب بالانسحاب لولا رفع العلم الأحمر".

وأضاف: "لكن بقية الأضرار كانت طفيفة للغاية. فقد انفصل مستشعر حرارة الإطار وكان متدليًا، لكن لحسن الحظ كان ذلك أقل الأجزاء أهمية على الجناح الأمامي، وكان الوحيد الذي تضرر".

هذا وبالرُغم من تلقيه عقوبة 10 ثوان إثر حادثته مع فيرشتابن، فقد تمكن هاميلتون من العودة واللحاق بشارل لوكلير وانتزاع الصدارة من سائق فيراري قبل لفتين من النهاية.

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إذ وبعد أن قضى هاميلتون عقوبته، توقّعت استراتيجية مرسيدس للسباق أن يلحق البريطاني بلوكلير قبل لفتين من النهاية، إذ شعر شوفلين بـ "تحوّل" في ذهنية بطل العالم عندما علم بأن لديه فرصة قوية للفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للمرة الثامنة في مسيرته.

فقال: "من خلال توقعاتنا المباشرة التي تتم خلال السباق، كنا ننظر في إمكانية اللحاق به قبل لفتين من النهاية. كان بوسعنا رؤية التراجع في الإطارات وكذلك حفاظ لويس على أفضلية ثمانية أعشار من الثانية أمام لوكلير في كل لفة".

واختتم: "حافظ لويس على ذلك، والتوازن كان جيّدًا. وبصراحة، كان بوسعك الشعور بسعادة لويس في صوته من خلال ما كان يقوله عبر اللاسلكي. حيث أنّك تشعر بذلك التحوّل عندما علم في ذهنه بأنه سيفوز اليوم، حيث كان من الرائع بصراحة التواجد في خط الحظائر ومشاهدة تلك اللفات الأخيرة، كونه كان فوزًا رائعًا ومستحقًا".

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