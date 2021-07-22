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مرسيدس: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار كان "حتميًا"

يعتقد آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس بأنّ الحادثة التي جمعت المتنافسين على اللقب لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن كانت "حتمية".

مرسيدس: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار كان "حتميًا"

أشعلت حادثة اللفة الأولى بين هاميلتون وفيرشتابن في سباق جائزة بريطانيا الكبرى فتيل المعركة الثنائية على لقب الفورمولا واحد لهذا الموسم، وأدّت إلى جدل واسع داخل أروقة البطولة حول من يتحمّل اللوم فيها.

وقد تلقّى هاميلتون عقوبة 10 ثوان بعدما قرر المراقبون بأنّه وحده من يقع عليه اللوم في التسبب بتلك الحادثة التي دفعت فيرشتابن بقوة جاذبية 51 جي نحو حائط الإطارات عند منعطف كوبس.

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وبعد قضائه للعقوبة في خط الحظائر، تمكن هاميلتون من القتال والعودة لتسجيل فوزه الثامن على حلبة سيلفرستون، مُقلّصًا الفارق مع فيرشتابن في صدارة الترتيب إلى 8 نقاط فقط.

وقد جمعت معارك قريبة هاميلتون وفيرشتابن هذا الموسم، لكنّ سيلفرستون سجّلت المرّة الأولى التي احتكّا ببعضهما البعض فيها بهذا الشكل.

وضمن معرض حديثه عقب السباق، أوضح شوفلين أنّ العدائية التي أظهرها فيرشتابن قد سبق وأجبرت هاميلتون على التراجع ضمن معاركهما سويًا، ما يعني أنّ حادثة كهذه كانت حتمية.

فقال: "إذا ما نظرتم إلى السباق القصير، واللفة الافتتاحية من السباق الرئيسي، فقد كان يتعيّن على لويس التراجع في عدد من المناسبات من أجل تفادي الاصطدام. وكان قادرًا في الوقت ذاته على وضع السيارة في موقع لا يكلّفه الكثير".

وأضاف: "ماكس يقود بعدائية، وكان من الحتمي في مرحلة ما أن نحصل على حادثة مثل هذه. لكننا مسرورون بالعمل الذي قام به لويس، ومحبطون بعض الشيء من العقوبة التي حصل عليها، بيد أنّنا شعرنا بالراحة أنه كان ما يزال بوسعه الفوز بالسباق".

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من جهته، وعند سؤاله إذا ما كان صدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار أمرًا حتميًا، قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ ما حصل كان "وضعًا رأيناه جميعًا في الماضي عندما يتنافس سائقون عظام فيما بينهم".

"عندما لا يكون هنالك أحد مستعد للاستسلام، عندها نرى مثل هذه المواقف. لكن بالنسبة لي يكون كلا الطرفين مسؤولًا عما يحدث" قال وولف.

وأكمل: "لطالما كانت تلك البطولة محتدمة للغاية، كوننا ننافس بكل ما لدينا من أجل الحفاظ على فرصنا، بينما نعلم بأننا لا نملك مستوى أدار ريد بُل وهوندا. وعليه، كانت لدينا نقاط كثيرة لنخسرها في الماضي، واليوم سجلنا نقاطًا كبيرة. لذا فإن الأمور توازن نفسها دومًا".

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وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"

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