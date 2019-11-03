مرسيدس: الحصول على موسم جيّد يسمح لك بالانتقال إلى سيارة العام المقبل مبكّرًا

أحرزت مرسيدس لقب بطولة الصانعين في جولة اليابان، قبل أن يظفر هاميلتون بلقب السائقين للمرّة السادسة في مسيرته مع نهاية سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى اليوم الأحد.

وكانت مرسيدس قد تمتّعت بأفضليّة كبيرة على صعيد البطولتَين هذا العام بعد سيطرتها المطلقة في بداية الموسم، حيث اعترف أليسون المدير التقنيّ للفريق بأنّ ذلك يسمح للحظيرة الألمانيّة بالحصول على متّسعٍ لبدء العمل على سيارة العام التالي في مرحلة مبكّرة.

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وقال البريطاني: "قدر الجهود التي يجب أن تُبذل من أجل الحصول على هذه النتائج ضخمٌ جدًا. عندما تصل إلى الثمرة الأخيرة لكلّ ذلك من خلال الظفر بالبطولة، فإنّك تحظى بمتعة رائعة جدًا".

وأضاف: "من الرائع إكمال هذه البطولة بثنائيّة وأداء قويٍ جدًا".

ثمّ تابع: "لا أعلم ما هو ممكن. أعلم فقط أنّنا نجمع قوانا وعتادنا في كلّ عام من أجل خوض معركة في هذه البطولة التي أمامنا من دون أفكار مسبقة حول امتلاكنا لأيّة أفضليّة أو حقوق مسبقة".

وأكمل: "نعلم أنّنا إن عملنا بشكلٍ جيّد وبجهدٍ كبير، فقد تكون البطولة من نصيبنا. سنقوم بذلك مجدّدًا في العام المقبل".

وأردف: "واحدة من الأشياء التي تجعلك محظوظًا عندما تمرّ بعامٍ قوي هي قدرتك على الانتقال إلى العمل على سيارة العام المقبل في مرحلة مبكّرة، لكن في ذات الوقت فإنّك إن واجهت عامًا مروّعًا فستنتقل للعمل على السيارة المقبلة في وقتٍ مبكّر. عادة لا يكون الفرق كبيرًا في عمليّة اتّخاذ القرارات داخل الفرق".