مرسيدس: التوقّف في اللفّة الثامنة كان ليُساعد هاميلتون على الفوز بسباق أمريكا

تصدّر هاميلتون المراحل الأولى من سباق أوستن، لكنّ ريد بُل استغلّت الفرصة وأقدمت على إجراء وقفة فيرشتابن قبله في اللفّة الـ 11، وهو ما ساعده على التقدّم إلى الصدارة.

وحاولت مرسيدس مجابهة استراتيجيّة ريد بُل عبر تمديد فترة هاميلتون لأطول وقتٍ ممكن لمنحه إطارات أجدد لنهاية السباق. لكنّ أفضليّة الوتيرة لم تكن كافية لبطل العالم كي يقترب بما فيه الكفاية لتجاوز فيرشتابن.

وبالحديث عن الخيارات الأخرى التي كانت من الممكن أن تُوفّر الفوز، تعتقد مرسيدس بأنّه كان عليها التحلي بشجاعة أكبر وإجراء التوقّف عندما كانت تعاني على إطارات "ميديوم" في الفترة الأولى.

وقال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار حيال الخيارات الأخرى للفريق: "ربّما كنّا نحتاج لكرة بلورية سحريّة لندرك أنّ إطارات هارد أفضل بالنسبة إلينا".

وأضاف: "لكن بشكلٍ واقعي فإنّ الخيارات الأخرى لتحقيق الفوز كانت تعود إلى الحفاظ على الصدارة بعد انطلاقة لويس الجيّدة جدًا وذلك عبر إجراء توقّفه أبكر، وربّما التوقّف في اللفّة الثامنة".

وأردف: "لكن بالنظر إلى معاناتنا على إطارات ميديوم خلال تلك الفترة القصيرة، فربّما لم نكن لنكون شجعان بما فيه الكفاية للتشبّث بالصدارة. شعرنا بأنّ ذلك سيضرّ بسباقنا بكامله".

وأكمل: "لكن ربّما كان بوسعنا التوقّف أبكر وكنّا لنقدر على بلوغ خطّ النهاية. لكن تعلّق ذلك بالإقدام على التوقّف أبكر والأمل بأن تسير الأمور على نحوٍ جيّد ورؤية إن كان لويس سيتمكّن من الإبقاء على ماكس خلفه. لكن كانت تلك الفرصة الرئيسيّة".

وفي حين أنّ ريد بُل كانت قادرة على المجازفة والإقدام على التوقّف الأبكر قليلًا عندما كان فيرشتابن عالقًا خلف هاميلتون، لم تكن مرسيدس متأكّدة من حصولها على فرصة لفعل الأمر ذاته لو كانت في المركز الثاني في تلك المرحلة من السباق.

وقال شوفلين في هذا الصدد: "تتغيّر عقليّتك عندما تكون ثانيًا، كون المركز الثاني يكون أسوأ ما يُمكنك تحقيقه بالنظر إلى أنّ لويس وماكس سيفوزان بالسباقات من دون أيّة مشاكل".

وأكمل: "لكنّ السؤال حينها هل كنّا لنتمكّن من مجاراته؟ وأنا متأكّدٌ من أنّنا لم نكن لنبقى على مقربة منهم مثلما فعلوا هم".

وأردف: "يتعلّق الأمر بالأداء الضعيف الذي قدّمناه على إطارات ميديوم. ولو لم نكن ضمن مجال التوقّف الأبكر للتجاوز، لابتعد ماكس في الصدارة بفارق كبير".

في المقابل أوضحت مرسيدس أنّ إطارات هاميلتون لم تكن لتصمد لكي يكمل السباق بتوقّف وحيد.

وقال شوفلين حيال ذلك: "شاهدنا أنّ الكثير من السيارات بدأت بالعمل على الحفاظ على إطاراتها في القسم الأخير من السباق، وكان لديهم تحكّم جيّد بتآكل الإطارات".

وأضاف: "لكن عندما كان الآخرون يضغطون فقد انهارت وتيرتهم بشكلٍ كبير. لذا لم يكن الاقتصار على توقّف وحيد أمرًا مطروحًا".