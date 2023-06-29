مرسيدس: التغييرات الجوهرية لسيارة 2024 لن تتأثر بسقف النفقات

يبدو أن العلامة الألمانية متشجعة من التحديثات الأخيرة التي أدخلتها على سيارتها، والتي ساعدتها على التقدم للأمام ومنافسة فرق المقدمة.

لكن الفريق يدرك تماماً ضرورة مواصلة التغييرات للموسم المقبل، لأن السيارة ما زالت بعيدة عن مستوى الطموحات.

ومثل هذه الخطوة الكبيرة ليست سهلة بسبب سقف النفقات، حيث تحاول الفرق بشتى الطرق تفادي الإنفاق الزائد.

وكشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن السهام الفضية اعتمدت نظاماً تحليلياً كاملاً للإنفاق المالي، مشيراً إلى أن التطوير تسير للأمام فيما يتعلق بالسيارة الجديدة دون القلق من سقف النفقات.

فقال: "قمنا بإنشاء بنية كبيرة للغاية في قسمنا المالي تضم 46 شخصاً، مهمتهم مراقبة الإنفاق حتى أصغر قطعة".

وأكمل: "نحن نسير على نفس النهج من العام الماضي، مع تخصيص مواردنا ضمن عدة مشاريع".

وتابع: "بقينا تحت السقف طوال العام الماضي، وكذلك هذا العام. ومع الأخذ بعين الاعتبار معدل التطوير الاعتيادي للموسم المقبل، فنحن ما زلنا على المسار نفسه تقريباً".

واسترسل: "الأمر الجيد أننا نتعلم باستمرار ما تحتاجه السيارة. ستكون هناك بعض التغييرات الجوهرية في التصميم العام المقبل، لكننا لن نصنع أجزاء مختلفة. بل سيكون العمل عبر عمليات المحاكاة، وهذه لا تستهلك موارد مالية".

وبينما تحسنت سيارة مرسيدس مؤخراً، لكن الفريق يدرك وجود نواحٍ بحاجة للمزيد من العمل.

حيث عبّر لويس هاميلتون بعد جولة كندا عن اعتقاده بوجود بعض الخصائص التي لا تزال بحاجة للتحسين، والتي تتمحور حول القسم الخلفي للسيارة.