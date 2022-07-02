مرسيدس: التحديثات الأخيرة خطوة "ضمن الاتجاه الصحيح"

توجهت مرسيدس إلى سيلفرستون مع حزمة تحديثات كبيرة تضمنت تعديلات في الأرضية، الجانح الخلفي، جوانب السيارة ونظام التعليق الأمامي.

وتوقع الفريق أن تتناسب خصائص الحلبة السريعة بمسارها الأكثر نعومة مع السيارة بشكل أفضل من حلبات الشوارع، وهذا ما بدا واضحاً حين نجح لويس هاميلتون بتحقيق المركز الثاني في التجارب الحرة الثانية خلف كارلوس ساينز سائق فيراري.

بينما واجه زميله جورج راسل بعض الصعوبات يوم الجمعة لينهي ثامناً، لكن شوفلين كان متفائلاً من الوتيرة التي يمكن للسهام الفضية تقديمها خلال السباق.

فقال في تصريح لقناة "سكاي اف1": "يبدو أننا حققنا خطوة إلى الأمام، لأننا عادة لا نتواجد قرب مراكز الصدارة يوم الجمعة".

وأكمل: "الآن، أتوقع أن فيراري وريد بُل ستُظهران أداءً أعلى بقليل. لكن على المسافات الطويلة كانت وتيرتنا مشجعة للغاية".

وتابع: "عادة، نرى فارقاً يصل إلى نصف ثانية وربما سبعة أعشار الثانية أو ثمانية. لكن لم يكن الوضع هكذا هنا. ربما يتعلق الأمر بخصائص الحلبة وملاءمتها لسيارتنا".

وأردف: "بالتأكيد أمامنا الكثير من العمل. السيارة ما زالت ’تقفز’ كثيراً ومن الصعب السيطرة عليها على السرعات العالية حالياً. لكن نأمل أن تكون هذه التحديثات خطوة في الاتجاه الصحيح".

جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وعادة ما تعمل مرسيدس على إعدادات مختلفة مع سائقَيها، حيث أكد شوفلين بأنهما اختارا ما يناسبهما.

فقال: "في البداية كانت إعداداتهما متماثلة. لكننا كنا نريد دراسة نوعَي الإطارات، ’هارد’ و’ميديوم’. استعمل جورج إطارات ’هارد’ ليبدأ بها التجارب الحرة الثانية بينما عانينا بعض الشيء من التماسك خاصة مع درجات الحرارة المنخفضة".

وأردف: "هذا ما أدى لتراجعه بعض الشيء. لكن لو نظرنا لوتيرته على المسافات الطويلة، لوجدنا أنها جيدة للغاية. كلاهما قدّما وتيرة جيدة جداً خلال محاكاة المسافات الطويلة".

بالمقابل، أوضح شوفلين أن الفريق تعلم درساً بعدم إجراء تغييرات كبيرة قبل التصفيات.

فقال: "حاولنا تجربة كل شيء على مرّ الجولات. أعتقد أننا تعلمنا أن تجربة أمور مختلفة بشكل كبير قبل التصفيات ليست بالفكرة الجيدة".

وأردف: "لأن ذلك قد يؤثر على الأداء في التصفيات. لكن كانت هناك حلبات سارت فيها الأمور بشكل جيد مع السيارة".

واسترسل: "فهمنا نوعاً ما سبب المشاكل التي واجهناها، لذا يتعلق الأمر الآن بفهم سبب وتيرتنا الجيدة هنا".

واختتم: "بهذا يمكننا محاولة تحسينها".