تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مكلارين تتعهد بتحسين معالجة المواقف المفاجئة بعد الخسارة في روسيا التالي / أندريتي تقترب من إتمام صفقة للاستحواذ على فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى أخبار

مرسيدس: التجاوز في تركيا "أصعب مما كنا نريد"

اعترف آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس بأنّ التجاوز على حلبة جائزة تركيا الكبرى بدا أصعب ممّا ودّ فريقه في ظل استعداد لويس هاميلتون للعودة بعد عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق نهاية هذا الأسبوع.

مرسيدس: التجاوز في تركيا "أصعب مما كنا نريد"

تلقّى متصدر ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد لويس هاميلتون يوم أمس الجمعة عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة انطلاق سباق تركيا بعدما آثرت مرسيدس وضع محرك جديد على سيارته.

وتصدّر هاميلتون حصّتي التجارب الحرة ليوم الجمعة على حلبة إسطنبول بارك، حيث صرّح بأنّه سيستهدف حصد قطب الانطلاق الأول في محاولته "الحدّ من خسائر" العقوبة التي ستُعيده إلى الانطلاق من مجموعة الوسط.

في المقابل، تمكّن ماكس فيرشتابن من العودة بعد انطلاقه من آخر الترتيب في روسيا ليعتلى العتبة الثانية لمنصة التتويج، ليضمن بذلك تواجده على بُعد نقطتين فقط من هاميلتون بالتوجّه إلى سباق تركيا.

اقرأ أيضاً:

لكن شوفلين يرى بأنّ مجريات الجمعة أظهرت مدى صعوبة التجاوز على هذه الحلبة، ما يعقّد الوضع على هاميلتون.

فقال عقب التجارب الثانية: "التجاوز صعب للغاية. أحيانًا ما يكون أصعب بعض الشيء في حصص التجارب الحرة كونك لا تقطع لفات طويلة على الإطارات، ولا تحصل على الفوارق مع زيادة التآكل".

وأضاف: "لذا ومن هذا الجانب، فإنّ اليوم يُشير بأنّ التجاوز على الأرجح أصعب بعض الشيء مما نودّ. ولكنك لا تحصل دومًا على ما تريد".

وتابع: "ما رأيناه كذلك أنّ السيارة تعمل بشكل جيّد جدًا. كلا السائقين خاض يومًا قويًا، وذلك أمر جيّد".

وأكمل: "بقدر ما تجذب بطولة السائقين اهتمام الجميع نحو ما يحدث ما لويس، ومع فالتيري بوتاس، فإنّ الهدف الواضح هو أننا بحاجة لحصد قطب الانطلاق الأول والفوز بالسباق".

اقرأ أيضاً:

وبينما كانت مرسيدس قادرة على إجراء حصص محاكاة مع توقّع تأثير انطلاق هاميلتون من منتصف الترتيب، لكنّ شوفلين يشعر بأن سباق هاميلتون سيتحدد بشكل كبير بالتقدم الذي سيُحرزه في المراحل الأولى.

حيث قال: "قدرتنا على التقدم مع لويس للصعود إلى منصة التتويج تتحدد أحيانًا من خلال ما يحدث في الطلعة الأولى، وإذا ما كان بوسعك التعويض وتجاوز بعض من هذه السيارات. حيث أّنه وخلال تلك الفترة، دومًا ما يبتعد متصدرو السباق أمامك. وكان من الصعب للغاية توقّع كيف سنتجاوز الزحام في سوتشي".

المشاركات
التعليقات
مكلارين تتعهد بتحسين معالجة المواقف المفاجئة بعد الخسارة في روسيا

المقال السابق

مكلارين تتعهد بتحسين معالجة المواقف المفاجئة بعد الخسارة في روسيا

المقال التالي

أندريتي تقترب من إتمام صفقة للاستحواذ على فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد

أندريتي تقترب من إتمام صفقة للاستحواذ على فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته

19 س
2
فورمولا 1

هاميلتون يتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز لسباق تركيا

3
فورمولا 1

أندريتي تقترب من إتمام صفقة للاستحواذ على فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد

1 س
4
فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في تركيا

21 س
5
فورمولا 1

مكلارين تتعهد بتحسين معالجة المواقف المفاجئة بعد الخسارة في روسيا

2 س
أحدث الأخبار
غاسلي يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في تركيا
فورمولا 1

غاسلي يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في تركيا

أندريتي تقترب من إتمام صفقة للاستحواذ على فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد
فورمولا 1

أندريتي تقترب من إتمام صفقة للاستحواذ على فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد

1 س
مرسيدس: التجاوز في تركيا "أصعب مما كنا نريد"
فورمولا 1

مرسيدس: التجاوز في تركيا "أصعب مما كنا نريد"

2 س
مكلارين تتعهد بتحسين معالجة المواقف المفاجئة بعد الخسارة في روسيا
فورمولا 1

مكلارين تتعهد بتحسين معالجة المواقف المفاجئة بعد الخسارة في روسيا

2 س
نوريس: اسطنبول حلبة "مختلفة تماماً" هذا العام
فورمولا 1

نوريس: اسطنبول حلبة "مختلفة تماماً" هذا العام

3 س
أحدث ملفات الفيديو
كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى 00:24
فورمولا 1
06-10-2021

كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون 52:17
فورمولا 1
29-09-2021

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
07-09-2021

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته

هاميلتون يتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز لسباق تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز لسباق تركيا

أندريتي تقترب من إتمام صفقة للاستحواذ على فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

أندريتي تقترب من إتمام صفقة للاستحواذ على فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد

هاميلتون يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في تركيا

مكلارين تتعهد بتحسين معالجة المواقف المفاجئة بعد الخسارة في روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين تتعهد بتحسين معالجة المواقف المفاجئة بعد الخسارة في روسيا

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021

ساينز "محبطٌ قليلًا" بسبب العقوبة بعد رؤيته وتيرة فيراري في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز "محبطٌ قليلًا" بسبب العقوبة بعد رؤيته وتيرة فيراري في تركيا

هيل: لو كان بوسعي لاخترت ألونسو كزميل لي في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هيل: لو كان بوسعي لاخترت ألونسو كزميل لي في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

غاسلي يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في تركيا

أندريتي تقترب من إتمام صفقة للاستحواذ على فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

أندريتي تقترب من إتمام صفقة للاستحواذ على فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد

مرسيدس: التجاوز في تركيا "أصعب مما كنا نريد"
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: التجاوز في تركيا "أصعب مما كنا نريد"

مكلارين تتعهد بتحسين معالجة المواقف المفاجئة بعد الخسارة في روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين تتعهد بتحسين معالجة المواقف المفاجئة بعد الخسارة في روسيا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.