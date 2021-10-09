مرسيدس: التجاوز في تركيا "أصعب مما كنا نريد"

تلقّى متصدر ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد لويس هاميلتون يوم أمس الجمعة عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة انطلاق سباق تركيا بعدما آثرت مرسيدس وضع محرك جديد على سيارته.

وتصدّر هاميلتون حصّتي التجارب الحرة ليوم الجمعة على حلبة إسطنبول بارك، حيث صرّح بأنّه سيستهدف حصد قطب الانطلاق الأول في محاولته "الحدّ من خسائر" العقوبة التي ستُعيده إلى الانطلاق من مجموعة الوسط.

في المقابل، تمكّن ماكس فيرشتابن من العودة بعد انطلاقه من آخر الترتيب في روسيا ليعتلى العتبة الثانية لمنصة التتويج، ليضمن بذلك تواجده على بُعد نقطتين فقط من هاميلتون بالتوجّه إلى سباق تركيا.

لكن شوفلين يرى بأنّ مجريات الجمعة أظهرت مدى صعوبة التجاوز على هذه الحلبة، ما يعقّد الوضع على هاميلتون.

فقال عقب التجارب الثانية: "التجاوز صعب للغاية. أحيانًا ما يكون أصعب بعض الشيء في حصص التجارب الحرة كونك لا تقطع لفات طويلة على الإطارات، ولا تحصل على الفوارق مع زيادة التآكل".

وأضاف: "لذا ومن هذا الجانب، فإنّ اليوم يُشير بأنّ التجاوز على الأرجح أصعب بعض الشيء مما نودّ. ولكنك لا تحصل دومًا على ما تريد".

وتابع: "ما رأيناه كذلك أنّ السيارة تعمل بشكل جيّد جدًا. كلا السائقين خاض يومًا قويًا، وذلك أمر جيّد".

وأكمل: "بقدر ما تجذب بطولة السائقين اهتمام الجميع نحو ما يحدث ما لويس، ومع فالتيري بوتاس، فإنّ الهدف الواضح هو أننا بحاجة لحصد قطب الانطلاق الأول والفوز بالسباق".

وبينما كانت مرسيدس قادرة على إجراء حصص محاكاة مع توقّع تأثير انطلاق هاميلتون من منتصف الترتيب، لكنّ شوفلين يشعر بأن سباق هاميلتون سيتحدد بشكل كبير بالتقدم الذي سيُحرزه في المراحل الأولى.

حيث قال: "قدرتنا على التقدم مع لويس للصعود إلى منصة التتويج تتحدد أحيانًا من خلال ما يحدث في الطلعة الأولى، وإذا ما كان بوسعك التعويض وتجاوز بعض من هذه السيارات. حيث أّنه وخلال تلك الفترة، دومًا ما يبتعد متصدرو السباق أمامك. وكان من الصعب للغاية توقّع كيف سنتجاوز الزحام في سوتشي".