مرسيدس: التبريد "على الحدود القُصوى" هو ما دفع لرسالة هاميلتون اللاسلكية في أستراليا

بعدما تواجد بالمركز الثالث في المراحل الأولى من سباق ملبورن، تراجع هاميلتون إلى المركز الخامس عندما تم تجاوزه من قِبَل سيرجيو بيريز، كما خسر مركزًا لصالح زميله بالفريق جورج راسل خلال فترة التوقفات.

وتقدم راسل وهاميلتون إلى المركزين الثالث والرابع إثر انسحاب ماكس فيرشتابن من المركز الثاني، ليترك ذلك ثنائي مرسيدس تفصلهما ثانية واحدة ضمن المعركة على آخر مراكز منصة التتويج.

وبينما كان في ملاحقة راسل، تحدّث هاميلتون إلى فريقه في خط الحظائر قائلًا: "لقد وضعتوني في مكان صعب بالفعل يا رفاق".

وأكمل هاميلتون السباق في المركز الرابع، لكنه أوضح عقب الحدث بأن رسالته عبر اللاسلكي كانت متعلقة بزيادة الحرارة على سيارته وليست انتقادًا للفريق.

فيما شرح جايمس فاولز مدير قسم الاستراتيجية لدى مرسيدس الآن بأن صعوبات التبريد التي كان يواجهها هاميلتون هي التي دفعته لتلك الرسالة وسط الحرارة المرتفعة أكثر من المتوقع ضمن يوم السباق في ملبورن.

فقال: "تمحور الأمر حول تبريد المحرك والإبقاء على برودة وحدة الطاقة خلال مسافة السباق".

وأضاف: "نضغط في كل الأمور إلى الحدود القُصوى، كما يمكن أن تتوقعوا، وأحد هذه الأمور هو تبريد المحرك، حيث تقوم بذلك عبر إغلاق الهيكل أو تغيير تصميم اللوفر في القسم الخلفي من السيارة".

وتابع: "تم اتخاذ ذلك القرار يوم السبت، لكننا نسابق في يوم الأحد، بعد 24 ساعة، وضمن تلك الظروف الخاصة، فإن الحرارة كانت أعلى بدرجة أو درجتين من المتوقّع. ونتيجة لذلك كنا على الحدود القُصوى من حيث ما يمكن للمحرك ووحدة الطاقة تحمّله من ناحية متطلبات التبريد".

وأكمل: "خلال السباق، وعندما تلاحق سيارة أخرى، كان ذلك يعني أن لويس تعين عليه التضحية بما كان يفعله. تعيّن عليه الخروج من الهواء المتّسخ للسيارة في الأمام وضمان الحصول على هواء بارد نظيف داخل المشعاعات ليخفّض ذلك من حرارة وحدة الطاقة. ولكنّ فعل ذلك يصعّب من منافسة السيارة في الأمام على نحوٍ كبير، وذلك كان سبب تلك الرسالة".