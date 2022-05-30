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مرسيدس: التأخر "غير المفهوم" مصدر إزعاج كبير

اعترفت مرسيدس أنها فشلت في خفض الفارق خلف فريقَي الصدارة ريد بُل وفيراري، وأن ذلك يشكل مصدر إزعاج كبير لفريق الفورمولا واحد.

مرسيدس: التأخر "غير المفهوم" مصدر إزعاج كبير

واجهت السهام الفضية بداية صعبة للغاية في 2022 حتى الآن، حيث عانت سيارتها بشكل كبير جداً من الارتدادات.

وبينما حققت بعض التقدم، إلا أنها واجهت مزيداً من الصعاب في موناكو، ما أكد أن مرسيدس لم تحل مشاكل سيارتها بعد.

وأوضح توتو وولف مدير الفريق أنه وبالرغم من تحسن "دبليو13" بعض الشيء، لكنها بعيدة عن الحالة المثالية التي تجعلها قريبة من فريقي الصدارة.

فقال: "أعتقد بأننا ثالث أسرع فريق. لسنا في المركز الثاني وليس الرابع. لدينا سائقان قويان جداً، لكن هذا التأخير غير المفهوم مزعج جداً لنا جميعاً".

وأكمل: "لو نظرنا إلى الوضع بشكل متفائل، الفارق يبلغ خمسة أعشار الثانية. بشكل متشائم: قد يصل إلى ثمانية أعشار. وهذا بالنسبة لنا كـ مرسيدس، غير مقبول".

وأضاف: "أعتقد أننا نتعلم أموراً جديدة مع كل حلبة. كل كيلومتر نكمله يقدم لنا درساً هاماً في كيفية تحسين السيارة بصراحة".

وتابع: "لكننا بحاجة إلى إغلاق هذا التأخر غير المفهوم الذي نعاني منه حالياً".

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

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بالمقابل، كانت مرسيدس قد شككت بجدوى التصميم "الثوري" لسيارتها خلال الأسابيع الماضية، لكن الأداء كان جيداً للغاية في إسبانيا ما أنهى هذا الجدل مبدئياً.

ويرى وولف أن التركيز الآن بات محصوراً بالكامل في استخراج كامل قدرات السيارة، لكنه أشار إلى ضرورة اتخاذ قرار جريء مستقبلاً حيال القرارات التصميمية لسيارة 2023.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت مرسيدس ملتزمة بالكامل بمبدئها التصميمي الحالي، مع سيارة 2023، أجاب وولف: "لو أردت تغيير المبدأ التصميمي، عليك فهم أسباب ما يجري من أجل تحسين سرعة السيارة الحالية".

وأكمل: "حالياً، نحن نثق بالكامل في هيكلية مؤسستنا، ونحاول جلب التحديثات وفهم السيارة بهدف رفع وتيرتها".

واختتم: "أعتقد أننا بحاجة لمواصلة العمل. لا بد من اتخاذ قرارات متعلقة بسيارة الموسم المقبل في أمور لا يمكن تطبيقها على السيارة الحالية سواء من الناحية التصميمية أو الانسيابية. لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

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